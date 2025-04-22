百億豪門少奶素顏遊內地竟惹網民擔心人身安全　老公一原因被忽略

霍英東長子嫡孫霍啟剛與「跳水皇后」郭晶晶結婚至今踏入第13年，多年來一直十分恩愛，兩人育有1子2女，一家五口生活幸福愉快。雖然霍啟剛出身名門，家族身家估計至少300億港元，居於清水灣的3層樓高、價值1.6億獨立豪宅，擁有私人花園和泳池，而郭晶晶婚後過住豪門少奶奶的生活，但兩人卻從不追求奢華的物質享受，日子過得相當實在，就連教育孩子亦一直奉行貼地政策，捨得讓孩子吃苦，即使有私人司機，仍會帶同小朋友坐巴士等公共交通工具，因而被譽為「最樸實的豪門夫妻」。

霍啟剛與郭晶晶一家五口。(IG圖片)

郭晶晶假日會帶仔女去行山。(ig圖片)

郭晶晶與霍啟剛十分恩愛。(小紅書)

日前有不少網民在山西偶遇到當地旅遊的霍啟剛與郭晶晶一家，並於社交網分享了他們的照片和片段。其中一名網民貼出一段短片，留言寫道：「郭晶晶來山西旅遊了 #大同懸空寺」。片中可見霍啟剛與郭晶晶帶同他們的兩個囡囡一起出遊，同行還有其他親友。他們一如既往的打扮低調現身在人群當中，在景點的樓梯上拾級而下，也不見身旁有保鏢保護或為他們開路，與普通人無異。不少網民都大讚素顏的郭晶晶真人好靚，氣質優雅。有網民就指他們經常出入不帶保鏢，又與民眾那麼近距離，竟然擔心他們的人身安全問題。也有網民指郭晶晶的名氣太大，她老公霍啟剛都被忽略了。

郭晶晶與霍啟剛及兩名囡囡到山西旅遊。(小紅書)

郭晶晶與霍啟剛及兩名囡囡到山西旅遊。(小紅書)

郭晶晶與霍啟剛及兩名囡囡到山西旅遊。(小紅書)

郭晶晶與霍啟剛及兩名囡囡到山西旅遊。(小紅書)

郭晶晶與霍啟剛及兩名囡囡到山西旅遊。(小紅書)

郭晶晶與霍啟剛及兩名囡囡到山西旅遊。(小紅書)