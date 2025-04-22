45歲圈中隱形富豪　紓尊降貴落手落腳洗座廁

剛踏入45歲的方力申，生日前選擇告別單身，向圈外女友Maple葉萱求婚兼即場結婚，返港後不時與太太出雙入對相當甜蜜。感情路順遂事業上亦更加落力，近日就出片拍下自己放下身段，為游泳學校落手落腳做清潔。



方力申情人節宣布已跟細14年圈外女友葉宣喺美國結婚。

方力申情人節宣布已跟細14年圈外女友葉宣喺美國結婚。

方力申攜太太葉萱見「奶奶」陳秀珠。（IG：@chan_sau_chu）

求學時期己是香港飛魚的方力申，多年來對游泳的熱誠不變，投資藝術品有道身家早已過億，所賺利潤與好友開設游泳學校，除了不時落場教游水，連清潔都未有假手於人。

方力申不時返游泳學校教水。（IG：@alexfongliksun）

方力申不時返游泳學校教水。（IG：@alexfongliksun）

方力申不時返游泳學校教水。（IG：@alexfongliksun）

方力申不時返游泳學校教水。（IG：@alexfongliksun）

方力申不時返游泳學校教水。（IG：@alexfongliksun）

小方在IG 限時動態分享數天假期，未有出遊反而繼續返游水學校。見到方力申全副武裝，戴黑色口罩及紅色膠手膠，紓尊降貴落手落腳洗座廁：「你哋呢個復活節點過？我就同男同事洗咗一個男更衣室啫，終於明白自己做嘅係特別珍惜，要好好保護」。

方力申返游泳學校落手落腳洗廁所。（IG：@alexfongliksun）

方力申返游泳學校落手落腳洗廁所。（IG：@alexfongliksun）

方力申返游泳學校落手落腳洗廁所。（IG：@alexfongliksun）

方力申返游泳學校落手落腳洗廁所。（IG：@alexfongliksun）