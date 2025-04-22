75歲老戲骨與鍾嘉欣聚會精神奕奕 曾傳中風口齒不清令人擔憂
撰文：董欣琪
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現年75歲的劉松仁近年甚少公開露面，屢傳身體狀況欠佳，更一度有指他疑似中風口齒不清，但去年他就為其擔任藝術總監的音樂劇《利瑪竇》亮相宣傳，不過他曾在受訪時表示已沒有戲癮，宣布息影，令很多影迷大感不捨！近日劉松仁推出攝影集《松風捉影》，除了在深圳舉行分享會之外，亦有贈書給圈中好友，日前他就相約鍾嘉欣（Linda）聚會，並將新書送給對方。
鍾嘉欣在社交平台曬出合照，並寫道：「終於把松哥的書捧在手裏了！📖✨有些書會改變你的醫生。而這本書，來自已經改變我一生的人。永遠感恩，松哥。🫶」而劉松仁就轉發並留言：「細細聲告訴你，你其實也是我生命的導師！你面對生活的勇氣，你的經歷，教會我很多事情。只是我的高傲令我沒有宣之於口。讓我也值此期會，向你說聲謝謝🙏🙏🙏❤️❤️❤️我內心一直在祝福你，祝福你們❤️因為你是我值得尊敬的人，學習的對象。」相中所見，鍾嘉欣箍住劉松仁手臂，又挨落對方膊頭，兩人難得相聚十分愉快，感情極好！
不過有網民就留意到劉松仁身形瘦削了不少，擔心他的身體狀況，但見他面色紅潤，笑容滿面，精神不俗，而劉松仁早前接受訪問時就坦言早年因為病而對人生有新的感悟，生老病死是必經階段，並直言近幾年是最開心、最幸福的階段，相當豁達！