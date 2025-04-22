75歲老戲骨與鍾嘉欣聚會精神奕奕　曾傳中風口齒不清令人擔憂

現年75歲的劉松仁近年甚少公開露面，屢傳身體狀況欠佳，更一度有指他疑似中風口齒不清，但去年他就為其擔任藝術總監的音樂劇《利瑪竇》亮相宣傳，不過他曾在受訪時表示已沒有戲癮，宣布息影，令很多影迷大感不捨！近日劉松仁推出攝影集《松風捉影》，除了在深圳舉行分享會之外，亦有贈書給圈中好友，日前他就相約鍾嘉欣（Linda）聚會，並將新書送給對方。

劉松仁已息影。（資料圖片）

劉松仁已息影。（資料圖片）

劉松仁19年執導《利瑪竇》音樂劇，由王梓軒、陳潔靈主演。（IG@matteo_ricci_the_musical）

早前在深圳舉行分享會。（微博照片）

早前在深圳舉行分享會。（微博照片）

相聚5個鐘。（微博照片）

狀態極佳。（微博照片）

姚瑩瑩近日偶遇劉松仁，兩人開心合照。（小紅書圖片）

鍾嘉欣在社交平台曬出合照，並寫道：「終於把松哥的書捧在手裏了！📖✨有些書會改變你的醫生。而這本書，來自已經改變我一生的人。永遠感恩，松哥。🫶」而劉松仁就轉發並留言：「細細聲告訴你，你其實也是我生命的導師！你面對生活的勇氣，你的經歷，教會我很多事情。只是我的高傲令我沒有宣之於口。讓我也值此期會，向你說聲謝謝🙏🙏🙏❤️❤️❤️我內心一直在祝福你，祝福你們❤️因為你是我值得尊敬的人，學習的對象。」相中所見，鍾嘉欣箍住劉松仁手臂，又挨落對方膊頭，兩人難得相聚十分愉快，感情極好！

感情好好。（IG@chungkayanlinda）

新書。（IG@chungkayanlinda）

新書。（IG@chungkayanlinda）

新書。（IG@chungkayanlinda）

感情好。（微博截圖）

靚！（IG@chungkayanlinda）

靚！（IG@chungkayanlinda）

靚！（IG@chungkayanlinda）

不過有網民就留意到劉松仁身形瘦削了不少，擔心他的身體狀況，但見他面色紅潤，笑容滿面，精神不俗，而劉松仁早前接受訪問時就坦言早年因為病而對人生有新的感悟，生老病死是必經階段，並直言近幾年是最開心、最幸福的階段，相當豁達！

劉松仁近日推出攝影集《松風捉影》。

松哥表示攝影集中紀錄了七十多年的人生經驗，生活的點滴，集合了親情，友情的感悟，盼透過影集中的分享能向每位讀者對話。

去年4月劉松仁現身宣傳《利瑪竇》時曾回應中風傳聞。（資料圖片）

無意重返幕前。（YouTube影片截圖）

劉松仁唔喜歡「影迷」兩個字，只想交「朋友」。（微博圖片）

分享。（微博圖片）

精神奕奕！（微博圖片）

聚會。（微博@劉松仁）

劉松仁不時與好友聚會。（微博@米雪）