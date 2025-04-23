女神老公慘呻3年冇劇拍　傳偷食經理人激動澄清：我跟太太非常好

現年54歲的洪欣在90年代出道，憑清純美貌而紅極一時，成為不少人心目中的女神，她在2009年與細10歲的內地男星張丹峰結婚，但2019年張丹峰被爆出軌經理人畢瀅，雖然當時洪欣力撐老公，但近年仍屢傳婚變。近日張丹峰上節目時就慘呻因被造謠而形象受損，更再次強調同老婆感情非常好！

洪欣。（影片截圖）

Keep得好。（影片截圖）

Keep得好。（影片截圖）

洪欣同兒子張鎬濂。（影片截圖）

洪欣與張丹峰育有一女。（微博@洪欣）

洪欣與張丹峰在2009年結婚，一家幸福美滿。（微博@洪欣）

但2019年突然傳出張丹峰背妻偷食，屢次與經理人畢瀅（右一）密會，網上更流出多張照片和相關短片。（微博@張丹峰）

畢瀅拖住張丹峰與洪欣的囡囡彤彤，有網民指她此舉是宣示主權。（微博@畢瀅）

近日張丹峰參加內地綜藝節目《無限超越班3》。（微博@張丹峰）

近日張丹峰參加內地綜藝節目《無限超越班3》。（微博@張丹峰）

近日張丹峰參加內地綜藝節目《無限超越班3》，他坦言由2022年至今零代表作，全因一直沒有拍劇，更控訴慘被誤解：「一些自媒體對我的造謠，給我本身和我的家庭和我的事業都帶來非常大的影響，所以就是到現在能有三四年沒有拍戲了。」不過導師之一的吳鎮宇就好奇為什麼張丹峰發生了這些事情，經理人卻沒有幫他「擦屁股」，點知身旁的李誠儒就答道：「好像恰恰是經紀人給他惹了麻煩。」張丹峰聞言亦點頭表示贊同，又無奈低頭未有反駁。

張丹峰坦言由2022年至今零代表作。（影片截圖）

控訴慘被造謠。（影片截圖）

控訴慘被造謠。（影片截圖）

3年冇劇拍。（影片截圖）

不甘心。（影片截圖）

好委屈。（影片截圖）

吳鎮宇好奇。（影片截圖）

吳鎮宇好奇。（影片截圖）

怪責經理人未有善後。（影片截圖）

怪責經理人未有善後。（影片截圖）

原來全因經理人。（影片截圖）

無語。（影片截圖）

低頭。（影片截圖）

不過張丹峰就希望重回幕前表演，並為自己大平反：「我知道之前你們一定會因為一些營銷號對我跟我太太感情上的造謠，讓你們覺得我是一個『高風險』的演員，我現在在這裏想向你們說，我家庭和睦，我跟我太太洪欣感情非常的好，希望你們放心，也希望你們再次給我機會，讓我可以重返影視的舞台。」對此，不少網民就重提前年5月洪欣突然於微博宣布與張丹峰「不再是夫妻關係」，爆出離婚風波，但其後他們就否認離婚並公開道歉，兩公婆又頻頻合體曬恩愛，力證感情不變！

大平反！（影片截圖）

大平反！（影片截圖）

激動澄清！（影片截圖）

強調夫妻感情非常好。（影片截圖）

希望重返幕前。（影片截圖）

洪欣在前年5月1日凌晨突然於微博宣布與張丹峰「不再是夫妻關係」，張丹峰隨即發文：「對，不過了！」似乎充滿怨氣，而被指是第三者、張丹峰前經理人畢瀅亦發文撇清與二人的關係：「兩位老師，吵架歸吵架，別拿離婚開玩笑，這麼發展我真是說不清了。」（微博截圖）

其後他們就否認離婚並公開道歉，兩公婆又頻頻合體曬恩愛。（影片截圖）

洪欣從後箍實張丹峰，甜蜜度爆燈！（影片截圖）