TVB「御用姣精」曬浴照似足酒池肉林　曾獲神秘金主擲百萬賣廣告

現年35歲的TVB小花鄧伊婷（Irina）自加入無綫（TVB）以來，曾參演多套劇集，包括《法證先鋒V》、《隱形戰隊》、《一舞傾城》、《黑色月光》等等，憑出眾身材成功彈出，更有TVB「御用姣精」之稱。而鄧伊婷劇裏劇外都從不吝嗇大曬天賦本錢，日前她就曬出幾張性感浴照，吸引網民紛紛留言激讚！

曾參演多套劇集。（IG@irinateting）

宣傳新劇《虛擬情人》。（IG@irinateting）

大曬天賦本錢！（IG@irinateting）

大曬天賦本錢！（IG@irinateting）

Bikini！（IG@irinateting）

出名身材火辣！（IG@irinateting）

出名身材火辣！（IG@irinateting）

出名身材火辣！（IG@irinateting）

鄧伊婷寫道：「一進房間就想起#酒池肉林😂但我當然沒有，因為成都之行都幾趕幾攰，在峨嵋山仲要行到腳痛🫠好彩最後一日可以在高空超級大浴缸浸浸浴relax下☺️」相中所見，身穿白色一件頭泳衣的鄧伊婷在巨型浴缸中浸浴，她又坐在池邊居高臨下，大騷傲人上圍同長腿，相當吸睛！

酒池肉林！（IG@irinateting）

酒池肉林！（IG@irinateting）

酒池肉林！（IG@irinateting）

鄧伊婷是前香港女子組合Super Gear成員之一。（IG@irinateting）

鄧伊婷是TVB小花。（IG@irinateting）

鄧伊婷性感谷胸遊澳洲。（IG@irinateting）

鄧伊婷曾以女子組合Super Gear成員出道，其後由樂壇轉戰電視圈，外形出眾的她經常在社交平台大派福利，深受網民喜愛，她更曾獲神秘金主斥資百萬在紅隧九龍方向入口、將軍澳隧道口以及銅鑼灣大廈外牆設巨型廣告牌，而廣告牌上只寫上「IRINA TANG 鄧伊婷」以及一個直接登入鄧伊婷的個人Facebook的二維碼，有別於一般的廣告。對於百萬廣告牌一事，鄧伊婷曾在接受《香港01》訪問時就表示已知悉有關事宜，並謂：「agent話係美容廣告。」她更稱不清楚有關的宣傳方案，但都十分驚喜同感恩。

鄧伊婷原來同80年代性感女神夏文汐係兩姑姪。（IG@irinateting）

感情好。（IG@irinateting）

感情好。（IG@irinateting）

睇到網民熱血沸騰。（IG@irinateting）

鄧伊婷在紅隧口的廣告牌上完全沒有品牌名及任何宣傳字句，大大個人打橫瞓，除了名字外，仲有一個連結到fb嘅二維碼。（網上圖片）