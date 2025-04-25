配角專業戶2,500呎紅磡豪宅大歎榴槤　坐擁無敵海景極奢華

73歲的資深演員陳曼娜 （Manna）靠炒樓致富，身家過億，是圈中出名的富婆。Manna姐不時在社交平台分享生活照，當中不乏在家中影的照片，日前她就透露：「我最享受在家中一邊看風景一邊吃榴槤！」相中所見她位於紅磡的2,500呎豪宅內望住無敵海景，大歎榴槤，非常享受！



好歎呀！（小紅書照片）

陳曼娜（Manna姐）在劇集《十月初五的月光》中飾演「萬朱莎華」，絕對是最深入民心的演出。（劇照）

我萬朱莎華就最講道理㗎喇！（影片截圖）

Manna姐從影多年來演出過的角色多不勝數，在TVB劇集中經常飾演有錢人，而現實中她對股票及物業的投資眼光獨到，據知她過去交易的多個單位買賣中從來有賺無賠，從未失手。在圈中人緣甚廣的Manna姐，經常招呼朋友到家中作客，TVB節目《娛樂大搜查》曾到Manna姐屋企拍攝，當晚胡楓、陳豪、鄧萃雯、林保怡等到她屋企拜年，Manna姐準備了不少美食宴客，眾人一起倒數睇維港煙花，相當熱鬧！

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為買這間她心目中的Dream house，她費盡心思，「佢打緊地基我已留意住，我好想買間屋對住海，到佢起到咁上下，我叫經理帶我上去睇，當時同我個仔坐啲地盤「籠𨋢」上去，睇下邊層靚啲跟住就買。」

陳曼娜手頭上有不少物業，大部份都是十多或二十年前買下，她年輕時搏命投資賺錢，最大原動力是一仔一女，「我嘅婚姻係失敗嘅，覺得對自己一對仔女好虧欠，俾唔到一個完整家庭佢哋，所以我想喺其他地方做好啲，特別係供書教學。」

Manna姐經常招呼朋友到家中作客。（陳曼娜Facebook）