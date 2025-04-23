Jeremy 首度回應抄襲風波　認有唔開心：我願意去承擔呢個責任

MIRROR成員姜濤、盧瀚霆(Anson Lo)、呂爵安(Edan)和李駿傑(Jeremy)今日出席小組團綜《呂濤米Lo Seoul》記者會，四子在台上分享拍攝團綜的趣事，又化身燒肉、年糕、泡菜和牛骨大玩遊戲，又即席向現場fans派福利。

四子即席向現場fans派福利。（陳順禎攝）

Jeremy於活動首度開腔回應「抄襲風波」，談到昨晚推出全新的INTENSE VERSION，他表示是經理人團隊、音樂團隊包括監製王雙駿和編曲人的共同決定，「因為我都好想坦然咁面對自己音樂、自己的舞台，想做一個更好的表演，因為唔想以後喺舞台表演呢隻歌會有啲遲疑，唔想呢件事發生，想每次表演都做到100%比大家，我寧願出新version，讓大家feel到呢首歌嘅力量。」他表示事件發生之後，立即跟音樂團隊討論，如何令整件事更好。強調自己沒有抄襲的意圖，「我希望今次作品令大家睇到更成熟、更好嘅Jeremy係點，今次係一個好好嘅經歷，可以學更多嘢，令自己之後作曲、做音樂都有更好作品俾大家睇到。」

Jeremy 首度回應抄襲風波。（陳順禎攝）

Jeremy 自認是一個K-POP迷，所以有聽過《Red Lights》，他說︰「我有聽過唔代表要抄佢，作為一藝人抄襲係好大件事，自己係唔允許發生呢件事。今次推出新版本，係話俾大家知我嘅決心係咩嘢，我想做好自己音樂，想呈現好面貌俾大家睇到。呢件事令大家有好多唔同爭拗，希望隨住呢個新版本可以減退，大家可以著重我嘅作品，欣賞我係一個點樣嘅藝人，我一直都想做一個Jeremy式嘅音樂或者路，我會繼續加油。」

問到當初聽到《Tie Me Now》時，會否有似曾相識感覺，他就：「因為有好多唔同種類嘅歌都有特定元素係入面，可能又聽咗好多唔同嘅歌，自己聽完之後未有意識相似，個腦又有好多唔同諗法，所以冇咁快覺得首歌似邊首歌。我每次寫完歌都有問身邊朋友有冇聽過，自己盡能力做到最好。」

Jeremy表示自己盡能力做到最好。（陳順禎攝）

對於MV是否需要重新拍攝，Jeremy 明白fans好著緊，希望可以盡快公佈消息，感謝fans的支持︰「我要好多謝每一個fans咁支持我、咁愛護我，為我講咁多說話，辛苦晒大家。」他稱自己並非第一次寫歌，但因欠缺自信，所以多數與其他人一齊創作，今次就是自己作曲，知道有很多不足，希望透過不同經驗，日後推出更成熟的作品。

對於有粉絲認為是監製與編曲的責任，Jeremy 表示自己有份作曲、有份唱，所以說誰的責任更大。「大家都經歷呢件事，就算有責任我都有呢個責任，我願意去承擔呢個責任，而我哋呢個團隊係想做好音樂。」他坦言今次事件令自己發現要聽更多歌曲，但不會影響新碟的創作。