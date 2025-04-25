顧家視帝澳門家庭遊被偶遇　低調打扮難掩氣場獲讚：遮不住的神顏

復活節不少家庭都選擇出外旅行，享受假期。早前揚言「𠱁女兒開心無底線」的視帝陳展鵬也不例外，趁假期與港姐太太單文柔帶同可愛女兒「小豬比」陳諾瑤到澳門遊玩，期間被網民偶遇，一家三口畫面溫馨又幸福，獲讚是圈中模範家庭。

陳展鵬一家三口幸福甜蜜。（IG@smyphoebe）

圈中模範家庭。（IG@smyphoebe）

陳展鵬現時有女萬事足。（IG@rucochan）

陳展鵬就算有了小朋友，也沒有冷落太太，二人非常恩愛。（IG@rucochan）

近日，有網民在社交平台分享在澳門偶遇陳展鵬一家的經歷，興奮寫道：「姐妹們！！誰懂啊！！在澳門逛街居然偶遇了陳展鵬！本來只是來買買買+拍拍照，結果一轉頭就看到一個超有氣場的身影…」。照片中，陳展鵬戴上墨鏡，搭配休閒服飾現身，背著一個大背囊，儘管刻意保持低調，仍也阻擋不了視帝顏值。該網民大讚：「墨鏡也遮不住的神顏，我當場愣住！煎Pan本人超級低調，穿著很日常，但走路帶風的氣場根本藏不住！」更表示只偷偷拍了一張背影，不敢打擾男神家庭時光。

陳展鵬澳門家庭遊被偶遇。（小紅書圖片）

陳展鵬和太太全程專注陪伴女兒。（小紅書圖片）

而同行的陳太單文柔同樣成為焦點，戴了一頂白色Cap帽的她，身穿小短褲大秀美腿，吸睛之餘少女感十足。陳展鵬亦全程專注陪伴妻女，再次印證他「好老公」、「好爸爸形象」；網民紛紛留言大讚顧家的男人特別型：「好有型」、「本人超有氣質，比電視上帥氣100倍」、「羨慕偶遇他的人」、「老婆超有品味」；亦有人讚陳太也很美，稱他們是圈中模範家庭。

單文柔小鳥依人般依靠老公，好sweet！（小紅書圖片）

網民激動分享偶遇陳展鵬過程。（小紅書截圖）

陳展鵬與單文柔於2018年結婚，由於女方比男方細13歲，故這段關係起初不被人看好，但兩人懶理閒言，向來感情事低調的陳展鵬當年還激罕公開女方身分，可見單文柔在他心目中地位超越。如今，兩人結婚6年多依然恩愛如昔，形影不離，兩公婆經常夫妻檔拍片分享日常相處趣事外，陳展鵬到內地工作，單文柔又會做「跟得夫人」，帶同女兒常伴左右，幸福指數爆燈。

TVB視帝陳展鵬與落選港姐單文柔於2018年結婚。（IG圖片）

二人婚後翌年誕下千金Quinta（小豬比），一家三口美滿幸福。(IG圖片)