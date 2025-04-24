黃夏蕙突捲入官非　邵音音：什麼世界老人也要告死她？

現年91歲相當貼地受網民歡迎的黃夏蕙，每年年三十晚她都要見「大仙」、上頭炷香，風雨不改。近日突然傳出捲入官司，令網民相當擔心。



「頭炷香KOL」藝人黃夏蕙今日以《白蛇傳》中的白娘娘打扮，到黃大仙祠準備晚上上頭炷香。（洪芷菁攝）

1月28日年廿九大除夕的黃大仙祠香火鼎盛。「頭炷香KOL」藝人黃夏蕙打扮成《白蛇傳》中的白娘子，頸繫一條膠青蛇，十分搶眼。（鄭子峰攝）

黃夏蕙相當受歡迎。（影片截圖）

黃夏蕙深受網民歡迎。（資料圖片）

邵音音4月23日上載與夏蕙姨合照留言：「今天下午黃夏蕙被人告上法庭。什麼世界九十四歲的老人也要告死她？黃子華說，生人也有好多地獄要破。祝黃夏蕙過難關！生人不放過妳。人好可怕！生人也有好多人造地獄！好可怕！祝願黃夏蕙今日先平安度過。天啊！」又在留言指「活著的時候，爭個你死我活。不明白太有錢人的世界運作。錢多到花也花不完。沒完沒了。就是要讓妳沒飯吃。」就事年01娛樂向黃夏蕙經理人查詢，出稿前暫未有回覆。

邵音音透露黃夏蕙被告上法庭。（邵音音FB）

邵音音透露黃夏蕙被告上法庭。（邵音音FB）

黃夏蕙曾為名門律師胡百全誕下四子三女，她曾在01娛樂專訪中透露，一直未有時間去領取胡百全留下的「億億聲」基金：「唔係遺產，係攞番基金。係阿爺（胡禧堂）留落去畀所有子孫嗰度幾百億，依家都剩係食個息。（傳聞爭2億3千萬？）現在大家都未計，成十幾年冇攞，我要攞番嗰啲好容易，佢一定要畀，總之係胡家子女，無論你大婆、妾侍都係胡家子女，出世紙有寫邊個生。咁佢同我生咗仔女，都係胡家子孫，唔可以夾硬拎個仔話姓胡，佢哋老竇就係胡百全，係走唔甩嘅。」黃夏蕙解釋不是要爭遺產，「爭遺產要打官司，我邊有錢打官司！」她稱這筆信託基金早已分配好，只係未去申領，未知是次官司是否與信託基金分配有關。

黃夏蕙為胡百全先後誕下4子3女，但一直無名份。（受訪者提供）