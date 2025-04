現年37歲的混血模特兒,曾有「警鐘胸」之稱的Jessica C.自從與老公安志杰(Andy)奉子成婚,先後為對方誕下一對仔女組織了四口之家後,她便逐步淡出幕前演出,主力照顧家庭。Jessica不時都會更新IG同大家分享她以及家人的近況,間中也會發放福利美照或短片。今日她就post了她身穿吊帶迷你裙大騷Fit爆身材的片段,招牌「警鐘胸」相當搶眼。

Jessica C.身穿比堅尼自拍影片大騷傲人身材。(影片截圖)

安志杰JESSICA C.一家四口。(IG:@jesscambensy)

片中Jessica C.一開始打扮密實,接着鏡頭一轉她便穿上粉色低胸吊帶連身迷你裙,以及長boot,打扮得相當青春且極之性感,對着鏡頭在舞動身體以及狂Fing一把秀髮。Jessica C.留言寫道:「Finally did it and it feels so much better. ✂️💃🏻☺️💖 ( 終於做到了,感覺好多了。)」原來她是剪了新髮型想展示一下,但網民的焦點都在她的身材之上,尤其是她的標誌「警鐘胸」再現,十分之火辣,雖然她已生了兩個小朋友,但Fit爆身材媲美少女,令上圍看來更加澎湃。

Jessica C.大曬她的新髮型。(IG圖片)

Jessica C.的警鐘胸再現。(IG圖片)

