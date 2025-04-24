黃宗澤冇受邀上節目感疑惑　胡定欣爆真相有胡杏兒第一反應超好笑

內地綜藝節目《今晚好犀利》最新一集邀請了不少港星出席，重現港劇年代多個經典畫面。但節目最為吸睛莫過於在黃宗澤連線鍾嘉欣時，他突然得知對方將會在月底參加節目，而其他人亦受邀但自己卻沒有被邀請，他則感到相當疑惑，最後胡定欣向他告知真相，他頓時才明白固中原因，第一反應相當好笑，引起不少討論。

林保怡、陳慧珊這個組合久遠合體。（微博圖片）

在最新一集節目中，請來了林保怡、陳慧珊這個經典組合，雖然她已鮮少出現螢光幕前，但依然保養得宜，還在節目上大展歌喉，讓不少網民想起他們在劇集《鑑證實錄II 》、《妙手仁心II》的畫面，勾起大家不少童年回憶。

除此之外，陳慧珊還重現劇集《衝上雲霄》空姐Belle 的造型，而當年有份演出空姐的胡定欣亦換上空姐服裝，連同曾參演該劇集演飛機師的吳卓羲、黃宗澤，大家一起同框合唱歌曲《歲月如歌》，滿滿的青春回憶再次湧上心頭。

大家重現《衝上雲霄》時的造型。（微博圖片）

陳慧珊依照保養得宜。（微博圖片）

但節目最精彩的部分莫過於在黃宗澤連線鍾嘉欣時，他突然得知對方將會在月底參加節目，而其他人就好像胡定欣、吳卓羲等都受邀，唯獨自己沒有被邀請時，他當下就感到相當奇怪，此時在旁的好兄弟吳卓羲就表示：「是，你來不了的 。」看破不說破的行為相當好笑。

同鍾嘉欣連線。（微博圖片）

鍾嘉欣月底會來參加節目。（微博圖片）

一直疑惑為甚麼沒有請他參加節目時，胡定欣同鍾嘉欣連線時，她就終於忍不住講出真相：「還有胡杏兒。」此時他才恍然大悟，第一反應哈哈大笑，似乎有一些尷尬表示：「難怪沒請我。」非常搞笑。黃宗澤同胡杏兒曾相戀8年，二人在2012年宣布分手，女方現時已與商人李乘德結婚多年並育有三子，一家五口相當幸福，而黃宗澤目前未婚，感情狀況一直備受外界關注。

黃宗澤第一反應好好笑。（微博圖片）