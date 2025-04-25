苗僑偉舊愛神隱多年激罕露面　曾紅到內地突然隱退極低調行蹤成謎

現年66歲的苗僑偉（三哥）與三嫂戚美珍結婚多年恩愛如昔，同是藝員訓練班出身的他們在1982年合作拍攝劇集《飛越十八層》而結緣，更因而日久生情，兩人郎才女貌非常合襯！其實三哥與三嫂拍拖前曾有一位女友姚鳳絲，兩人是讀無綫藝訓班時的同學，而姚鳳絲早在90年代已淡出演藝圈，自此神隱多年，不過日前她就激罕露面，令網民十分驚喜！

苗僑偉（三哥）近年減產，不時與三嫂戚美珍到加拿大探望一對仔女，並長留當地享受人生。（IG@murphymiu）

三哥同三嫂在1982年合作拍攝劇集《飛越十八層》而結緣。（微博@苗僑偉戚美珍）

好恩愛。（微博@苗僑偉戚美珍）

一起歎燒味飯。（IG截圖）

慶祝生日！（IG圖片）

日前楊玉梅在IG曬出多張聚會照，並寫道：「昨晚 #星聚軒 五周年聯歡晚會🎉 #圓滿結束 #全場爆滿 😘謝謝大家的支持🙏🏻連我媽媽同朋友也過來支持我吖💝還有著名武術導演馬玉成同好耐沒見的 #姚鳳絲姐姐」相中所見，身穿白色T裇的姚鳳絲打扮簡單，年過60的她皮膚仍白滑緊緻。

神隱多年的姚鳳絲激罕露面！（IG@strawberry_yeung_yuk_mui）

聚會。（IG@strawberry_yeung_yuk_mui）

聚會。（IG@strawberry_yeung_yuk_mui）

聚會。（IG@strawberry_yeung_yuk_mui）

姚鳳絲畢業於TVB第9期藝員訓練班，同期同學有苗僑偉、黃日華等，1981年因參演《威水世家》而正式展開演藝生涯，同年她與黃日華、苗僑偉出演了劇集《英雄出少年》，姚鳳絲與苗僑偉亦因戲生情，但最後分手收場。之後姚鳳絲參演了《霍東閣》、《蝴蝶血》等，1985年姚鳳絲與劉松仁、米雪合作拍攝《萍蹤俠影錄》，雖然她戲份不多，但美貌亦不輸米雪。而姚鳳絲亦有參演電影，包括《摧花者死》、《凶貓》、《少林英雄之方世玉洪熙官》等，之後她就淡出幕前，生活非常低調。

姚鳳絲與苗僑偉因合作拍攝劇集《英雄出少年》而擦出愛火。（影片截圖）

最後分手收場。（影片截圖）

藝訓班出身。（影片截圖）

藝訓班出身。（影片截圖）

藝訓班出身。（影片截圖）

年輕時的姚鳳絲。（影片截圖）

姚鳳絲在劇集《霍東閣》中飾演熊鷹翹，她亦憑此劇而在內地走紅。（影片截圖）

《香港香港之家在長洲》（影片截圖）

《萍蹤俠影錄》（影片截圖）

《萍蹤俠影錄》（影片截圖）

《萍蹤俠影錄》（影片截圖）

《萍蹤俠影錄》（影片截圖）