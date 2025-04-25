苗僑偉舊愛神隱多年激罕露面 曾紅到內地突然隱退極低調行蹤成謎
撰文：董欣琪
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現年66歲的苗僑偉（三哥）與三嫂戚美珍結婚多年恩愛如昔，同是藝員訓練班出身的他們在1982年合作拍攝劇集《飛越十八層》而結緣，更因而日久生情，兩人郎才女貌非常合襯！其實三哥與三嫂拍拖前曾有一位女友姚鳳絲，兩人是讀無綫藝訓班時的同學，而姚鳳絲早在90年代已淡出演藝圈，自此神隱多年，不過日前她就激罕露面，令網民十分驚喜！
日前楊玉梅在IG曬出多張聚會照，並寫道：「昨晚 #星聚軒 五周年聯歡晚會🎉 #圓滿結束 #全場爆滿 😘謝謝大家的支持🙏🏻連我媽媽同朋友也過來支持我吖💝還有著名武術導演馬玉成同好耐沒見的 #姚鳳絲姐姐」相中所見，身穿白色T裇的姚鳳絲打扮簡單，年過60的她皮膚仍白滑緊緻。
姚鳳絲畢業於TVB第9期藝員訓練班，同期同學有苗僑偉、黃日華等，1981年因參演《威水世家》而正式展開演藝生涯，同年她與黃日華、苗僑偉出演了劇集《英雄出少年》，姚鳳絲與苗僑偉亦因戲生情，但最後分手收場。之後姚鳳絲參演了《霍東閣》、《蝴蝶血》等，1985年姚鳳絲與劉松仁、米雪合作拍攝《萍蹤俠影錄》，雖然她戲份不多，但美貌亦不輸米雪。而姚鳳絲亦有參演電影，包括《摧花者死》、《凶貓》、《少林英雄之方世玉洪熙官》等，之後她就淡出幕前，生活非常低調。