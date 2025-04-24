謝霆鋒演唱會｜英皇總動員撐場　楊受成率30多位藝人打氣勁壯觀

謝霆鋒的《Evolution Nic Live進化演唱會》今晚（24日）於啟德體育園主場館開鑼，相隔25年開演唱會，英皇上下都非常重視，總動員撐場！開場前1小時，老闆楊受成博士、容祖兒、張敬軒、蔡卓妍、關智斌、周勵淇、歐陽震華、李幸倪、鄧小巧、VIVA等現身包廂位置，總共有三十多位英皇藝人來支持霆鋒，可說是大曬冷，影大合照時非常壯觀！楊博士率領藝人齊齊嗌「Good Show! 」為霆鋒打氣。

謝霆鋒演唱會。（葉志明攝）

楊受成博士率領30多位英皇藝人撐場，齊齊嗌「Good Show! 」為霆鋒打氣。（葉志明攝）

歐陽震華非常興奮，捉住楊老闆及其他藝人自拍。（葉志明攝）

容祖兒、關智斌、蔡卓妍。（葉志明攝）

而接近7時35分，MIRROR成員柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）、王智德（Alton）、江𤒹生（AK）、邱士縉（Stanley）及其女友李炘頤（Alina）亦齊齊到場；而MakerVille行政總裁魯庭暉、ViuTV高層金廣誠、現任電視廣播有限公司助理總經理樂易玲小姐及兩名兒子、藝人周柏豪、呂良偉與太太楊小娟等亦先後現身捧場。

MIRROR共5位成員到場。（葉志明攝）

現任電視廣播有限公司助理總經理樂易玲小姐及兩名兒子。（葉志明攝）

呂良偉與太太楊小娟。（葉志明攝）

根據大會數字，今日入場人數約為43763人。由於上次Coldplay演唱會，有購買最貴價門票的觀眾表示，畀二千幾蚊入場，卻坐到視線受阻的位置，只能睇柱及睇後台，非常不滿。就現場觀察，謝霆鋒的演唱會並沒有這個情況，靠近台側的位置，都用黑布蓋着，未有發售。