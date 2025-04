前TVB小生轉行做廚師變學校生招牌　暴脹宣布計劃開餐廳做老闆

現年46歲的前TVB小生陳鍵鋒(Sammul)近年因受腦血管遺傳病影響而淡出演藝圈,去年他到泰國曼谷學廚藝,讀巴黎藍帶廚藝學校(Le Cordon Bleu Culinary School),早前他更宣布喜訊,以第一名的成績順利畢業,可喜可賀!日前陳鍵鋒再公布新動向,自爆計劃開餐廳做老闆!

陳鍵鋒去年到泰國曼谷學廚藝。(IG@lecordonbleudusit)

到泰國曼谷學廚。(IG@lecordonbleudusit)

好受女同學歡迎!(IG@lecordonbleudusit)

學廚。(IG@sammul.chankinfung)

跟隨名師上了接近100小時的專業烹飪課程。(IG@sammul.chankinfung)

陳鍵鋒以第一名的成績順利畢業。(IG截圖)

可喜可賀!(IG截圖)

1895年創立於巴黎的藍帶國際學院(Le Cordon Bleu Culinary School)被認為是世界上最著名的法國廚藝和甜點學校,陳鍵鋒去年到曼谷入讀,該校早前分享了畢業禮的照片及短片,可見陳鍵鋒與一班同學仔打成一片,又開心合照,以第一名成績畢業的他更獲15,000泰銖(約3,475港元)獎學金!日前陳鍵鋒拍片大玩「二選一」,身穿廚師服的他雖然身形暴脹,但就十分貼合廚師形象,他講起各種菜式時眉飛色舞,最後更公布新動向:「I think all my friends and family will ask me to cook thai for them, so I'm gonna open a restaurant and earn the money!(我想所有的朋友和家人都會要求我為他們做泰國菜,所以我準備開一家餐廳來賺錢!)」網民紛紛留言表示支持!

獲15,000泰銖(約3,475港元)獎學金!(IG@lecordonbleudusit)

身穿廚師服。(影片截圖)

大玩「二選一」。(影片截圖)

做埋學校生招牌!(影片截圖)

發福不少。(影片截圖)

眉飛色舞。(影片截圖)

眉飛色舞。(影片截圖)

十分貼合廚師形象。(影片截圖)

公布新動向!(影片截圖)

計劃開餐廳!(影片截圖)

賣相不錯!(IG@sammul.chankinfung)

+ 17

陳鍵鋒當年因外形青靚白淨,形象正面,不但成為TVB「奧運六星」之一,更與林峯、吳卓羲、黃宗澤、馬國明被封為「五大小生」,但他自2010年約滿TVB後就轉戰內地發展,曾參演《美人心計》、《亂世佳人》、《封神英雄榜》等大熱劇集,憑溫文爾雅的形象深受觀眾喜愛,但在2018年發現有腦血管遺傳病,令他萌生淡出娛樂圈的念頭,更報讀為期4年的美國芝加哥遙距神學學士課程,決心致力傳教。陳鍵鋒擁有獨木舟、聾人手語、幼兒護理、潛水牌等幾十個技能等級證書,相當犀利!

陳鍵鋒(Sammul)當年青靚白淨。(影片截圖)

陳鍵鋒在電視劇《學警雄心》的造型也是帶有一股男神的氣質。(《學警雄心》劇照)

陳鍵鋒因在古裝劇《美人心計》中飾演男主角劉恆而為內地觀眾熟識,他更被封為「古裝美男」。(影片截圖)

陳鍵鋒近年已經暫停演藝工作,一直深居簡出,甚少公開露面。(影片截圖)

變身大廚。(IG截圖)

近年發福不少。(IG圖片)