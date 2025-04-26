前TVB小生轉行做廚師變學校生招牌　暴脹宣布計劃開餐廳做老闆

現年46歲的前TVB小生陳鍵鋒（Sammul）近年因受腦血管遺傳病影響而淡出演藝圈，去年他到泰國曼谷學廚藝，讀巴黎藍帶廚藝學校（Le Cordon Bleu Culinary School），早前他更宣布喜訊，以第一名的成績順利畢業，可喜可賀！日前陳鍵鋒再公布新動向，自爆計劃開餐廳做老闆！

陳鍵鋒去年到泰國曼谷學廚藝。（IG@lecordonbleudusit）

到泰國曼谷學廚。（IG@lecordonbleudusit）

好受女同學歡迎！（IG@lecordonbleudusit）

學廚。（IG@sammul.chankinfung）

跟隨名師上了接近100小時的專業烹飪課程。（IG@sammul.chankinfung）

陳鍵鋒以第一名的成績順利畢業。（IG截圖）

可喜可賀！（IG截圖）

1895年創立於巴黎的藍帶國際學院（Le Cordon Bleu Culinary School）被認為是世界上最著名的法國廚藝和甜點學校，陳鍵鋒去年到曼谷入讀，該校早前分享了畢業禮的照片及短片，可見陳鍵鋒與一班同學仔打成一片，又開心合照，以第一名成績畢業的他更獲15,000泰銖（約3,475港元）獎學金！日前陳鍵鋒拍片大玩「二選一」，身穿廚師服的他雖然身形暴脹，但就十分貼合廚師形象，他講起各種菜式時眉飛色舞，最後更公布新動向：「I think all my friends and family will ask me to cook thai for them, so I'm gonna open a restaurant and earn the money!（我想所有的朋友和家人都會要求我為他們做泰國菜，所以我準備開一家餐廳來賺錢！）」網民紛紛留言表示支持！

獲15,000泰銖（約3,475港元）獎學金！（IG@lecordonbleudusit）

身穿廚師服。（影片截圖）

大玩「二選一」。（影片截圖）

做埋學校生招牌！（影片截圖）

發福不少。（影片截圖）

眉飛色舞。（影片截圖）

眉飛色舞。（影片截圖）

十分貼合廚師形象。（影片截圖）

公布新動向！（影片截圖）

計劃開餐廳！（影片截圖）

賣相不錯！（IG@sammul.chankinfung）

+ 17

陳鍵鋒當年因外形青靚白淨，形象正面，不但成為TVB「奧運六星」之一，更與林峯、吳卓羲、黃宗澤、馬國明被封為「五大小生」，但他自2010年約滿TVB後就轉戰內地發展，曾參演《美人心計》、《亂世佳人》、《封神英雄榜》等大熱劇集，憑溫文爾雅的形象深受觀眾喜愛，但在2018年發現有腦血管遺傳病，令他萌生淡出娛樂圈的念頭，更報讀為期4年的美國芝加哥遙距神學學士課程，決心致力傳教。陳鍵鋒擁有獨木舟、聾人手語、幼兒護理、潛水牌等幾十個技能等級證書，相當犀利！

陳鍵鋒（Sammul）當年青靚白淨。（影片截圖）

陳鍵鋒在電視劇《學警雄心》的造型也是帶有一股男神的氣質。(《學警雄心》劇照)

陳鍵鋒因在古裝劇《美人心計》中飾演男主角劉恆而為內地觀眾熟識，他更被封為「古裝美男」。（影片截圖）

陳鍵鋒近年已經暫停演藝工作，一直深居簡出，甚少公開露面。（影片截圖）

變身大廚。（IG截圖）

近年發福不少。（IG圖片）