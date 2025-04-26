駱振偉宣布與丹麥太太離婚　結束5年婚姻：以後用屋企人身份相處

現年40歲的駱振偉（Thor）在2019年與丹麥籍飛機師女友Katrine結婚，婚後不時在社交平台放閃，但自去年農曆新年後，他們未有再分享二人合照。今日（26日）駱振偉與Katrine在IG共同宣布離婚，更一起拍片分享心情及分開的原因，並表示雖然關係改變，但將會繼續以家人的身份互相支持。

駱振偉（Thor）在2019年與丹麥籍飛機師女友Katrine結婚。（IG@thorlok）

駱振偉（Thor）在2019年與丹麥籍飛機師女友Katrine結婚。（IG@thorlok）

駱振偉（Thor）在2019年與丹麥籍飛機師女友Katrine結婚。（IG@thorlok）

恩愛。（IG@thorlok）

恩愛。（IG@thorlok）

恩愛。（IG@thorlok）

但自去年農曆新年後，他們未有再分享二人合照。（IG@thorlok）

今日（26日）駱振偉與Katrine在IG共同宣布離婚，更一起拍片分享心情及分開的原因。（影片截圖）

今日（26日）駱振偉與Katrine在IG共同宣布離婚，更一起拍片分享心情及分開的原因。（影片截圖）

兩人坦言這段跨國婚姻面對文化差異的考驗，駱振偉表示︰「我哋兩個從來都唔係普通情侶，佢嚟自丹麥，我嚟自香港，兩個嚟自完全不同背景嘅人，當然我哋都有好多不同嘅地方，當住埋一齊嘅時候……」Katrine續說︰「都有好多少少唔同，好難講係咩，係好多好多小小問題。」二人舉例指在生活習慣、旅行偏好等方面都存在分歧︰「要當中搵一個大嘅原因，我哋都講唔出嚟。當我哋決定分開住，感覺到關係的確比以前舒服同埋輕鬆。」

期間有講有笑。（影片截圖）

期間有講有笑。（影片截圖）

期間有講有笑。（影片截圖）

曾經恩愛。（IG@thorlok）

曾經恩愛。（IG@thorlok）

曾經恩愛。（IG@thorlok）

甜蜜。（IG@thorlok）

甜蜜。（IG@thorlok）

駱振偉稱雙方都嘗試過不同方法，但發覺分開住之後感覺比較舒服，所以決定轉換身份，以屋企人方式去相處，有時間亦會跟家人食飯，Katrine跟家人視像通話時，他亦會加入︰「呢段時間我哋講得最多嘅就係『We are so proud of each other』。」而他們以拍片的方式去交代，是希望讓人感覺正面：「當兩個人唔可以再喺同一個地方相處，咁咪move on with love。」他們直言作出分開的決定並不容易，他們亦不會因為分開而刪除過往的合照，認為互相尊重是很重要的，並希望大家可以祝福他們。

和平分手。（影片截圖）

和平分手。（影片截圖）

可惜。（IG@thorlok）

可惜。（IG@thorlok）

好Sweet。（IG@thorlok）

好Sweet。（IG@thorlok）

決定離婚。（IG@thorlok）

決定離婚。（IG@thorlok）

全文如下：

今天我同Katrine 有個不太開心的消息要告訴大家。我哋決定咗會分開了，以後就用屋企人的身份去相處🥹

Don’t worry ，we move on with a lot of love。而依一段時間，我哋都經常同對方講，「We are so proud of ourself!」。我諗用英文講會容易啲，「We’ll always have each other’s back 」❤️

我地兩個從來都不算是普通的情侶，她來自丹麥，我就陀地嘅，兩個嚟自完全不同背景嘅人，當然我哋都有好多不同嘅地方。

而我哋同其他情侶一樣，當住埋一齊嘅時候，都會有好多掙扎，例如喺生活上嘅習慣，大家對旅行嘅要求好多唔同嘅，要當中搵一個大嘅原因，我哋都講唔出黎。當我哋決左分開住，感覺到關係的確比以前舒服同埋輕鬆。

But the most important thing is,

We will still be family , we will still see each other’s family together too.

我哋拍呢條片其中一個原因，都係希望係一個唔開心嘅結果裏面都有一丁點嘅Positivity。分開當然係唔容易，but we can always move on with love 🫂❤️

We both have no regrets for all the 10 years we spent together 。就算之後大家喺條街度見到我哋一齊食晏食晚飯，放心，都係正常不過嘅事。

希望大家都會為我哋兩個送上祝福❤️🫰🏻🙏🏻

Thanks for all the Love

Thanks for all the Blessing 🫂

Katrine & Thor

25.04.2025