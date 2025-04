駱振偉宣布與丹麥太太離婚　結束5年婚姻：以後用屋企人身份相處

現年40歲的駱振偉(Thor)在2019年與丹麥籍飛機師女友Katrine結婚,婚後不時在社交平台放閃,但自去年農曆新年後,他們未有再分享二人合照。今日(26日)駱振偉與Katrine在IG共同宣布離婚,更一起拍片分享心情及分開的原因,並表示雖然關係改變,但將會繼續以家人的身份互相支持。

駱振偉(Thor)在2019年與丹麥籍飛機師女友Katrine結婚。(IG@thorlok)

恩愛。(IG@thorlok)

但自去年農曆新年後,他們未有再分享二人合照。(IG@thorlok)

今日(26日)駱振偉與Katrine在IG共同宣布離婚,更一起拍片分享心情及分開的原因。(影片截圖)

兩人坦言這段跨國婚姻面對文化差異的考驗,駱振偉表示︰「我哋兩個從來都唔係普通情侶,佢嚟自丹麥,我嚟自香港,兩個嚟自完全不同背景嘅人,當然我哋都有好多不同嘅地方,當住埋一齊嘅時候……」Katrine續說︰「都有好多少少唔同,好難講係咩,係好多好多小小問題。」二人舉例指在生活習慣、旅行偏好等方面都存在分歧︰「要當中搵一個大嘅原因,我哋都講唔出嚟。當我哋決定分開住,感覺到關係的確比以前舒服同埋輕鬆。」

期間有講有笑。(影片截圖)

曾經恩愛。(IG@thorlok)

甜蜜。(IG@thorlok)

駱振偉稱雙方都嘗試過不同方法,但發覺分開住之後感覺比較舒服,所以決定轉換身份,以屋企人方式去相處,有時間亦會跟家人食飯,Katrine跟家人視像通話時,他亦會加入︰「呢段時間我哋講得最多嘅就係『We are so proud of each other』。」而他們以拍片的方式去交代,是希望讓人感覺正面:「當兩個人唔可以再喺同一個地方相處,咁咪move on with love。」他們直言作出分開的決定並不容易,他們亦不會因為分開而刪除過往的合照,認為互相尊重是很重要的,並希望大家可以祝福他們。

和平分手。(影片截圖)

可惜。(IG@thorlok)

好Sweet。(IG@thorlok)

決定離婚。(IG@thorlok)

全文如下:

今天我同Katrine 有個不太開心的消息要告訴大家。我哋決定咗會分開了,以後就用屋企人的身份去相處🥹

Don’t worry ,we move on with a lot of love。而依一段時間,我哋都經常同對方講,「We are so proud of ourself!」。我諗用英文講會容易啲,「We’ll always have each other’s back 」❤️

我地兩個從來都不算是普通的情侶,她來自丹麥,我就陀地嘅,兩個嚟自完全不同背景嘅人,當然我哋都有好多不同嘅地方。

而我哋同其他情侶一樣,當住埋一齊嘅時候,都會有好多掙扎,例如喺生活上嘅習慣,大家對旅行嘅要求好多唔同嘅,要當中搵一個大嘅原因,我哋都講唔出黎。當我哋決左分開住,感覺到關係的確比以前舒服同埋輕鬆。

But the most important thing is,

We will still be family , we will still see each other’s family together too.

我哋拍呢條片其中一個原因,都係希望係一個唔開心嘅結果裏面都有一丁點嘅Positivity。分開當然係唔容易,but we can always move on with love 🫂❤️

We both have no regrets for all the 10 years we spent together 。就算之後大家喺條街度見到我哋一齊食晏食晚飯,放心,都係正常不過嘅事。

希望大家都會為我哋兩個送上祝福❤️🫰🏻🙏🏻

Thanks for all the Love

Thanks for all the Blessing 🫂

Katrine & Thor

25.04.2025