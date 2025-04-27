TVB小生睇謝霆鋒遇集郵慘被問你係邊個　自認黃宗澤高招化解尷尬

謝霆鋒一連四場啟德《Evolution Nic Live進化演唱會》，除了獲女友王菲、兩位兒子謝振軒（Lucas）與謝振南（Quintus），以及天王天后級老友陳奕迅、容祖兒等巨星現身捧場外，也有不少後輩歌手藝人前來「朝聖」，現場星光熠熠。TVB小生洪永城日前與太太梁諾妍亦撇下一對女兒去觀賞謝霆鋒是次個唱，難得拍拖睇騷，但在場內卻發生一段搞笑小插曲，片段更在網上流傳，引起網民熱議。

洪永城日前與太太梁諾妍亦撇下一對女兒去觀賞謝霆鋒個唱。（資料圖片/葉志明攝）

洪永城兩公婆被集郵時，發生小插曲。（Threads截圖）

該網民問洪永城「你係邊個」，洪永城答：「黃宗澤」，十分搞笑。（Threads截圖）

影片中，一名帶有口音的男士興奮地對著洪永城夫婦拍攝，高聲喊道：「嗱！全部都TVB架，明星呀！真係呀！你係邊個……你係邊個吓？」洪永城不僅未露不悅，反而幽默回應：「黃宗澤」，緩和尷尬氣氛。身旁的梁諾妍喪笑「補刀」：「我都想你係黃宗澤！」而同行的陳庭欣也配合戲稱自己是「佘詩曼」，逗樂現場眾人。

洪永城幽默回答緩和現場尷尬氣氛。（Threads截圖）

梁諾妍喪笑「補刀」：「我都想你係黃宗澤！」（Threads截圖）

陳庭欣也配合戲稱自己是「佘詩曼」。（Threads截圖）

而該男士愈拍愈High，更自稱「我係林峯」，並對洪永城說：「我其實認得你，不過我唔記得你叫咩名？」洪永城全程保持微笑，最後主動靠近拍拍對方肩旁自我介紹：「我叫洪永城」，並搞笑示意對方降低音量：「安靜、安靜」，男子才停止拍攝。影片流出後，網民大讚：「洪永城真係好好，好自然」、「識自嘲，EQ高。」、「洪永城好有風度，自然，欣賞」。其後，梁諾妍也有在其限時動態分享當晚與老公投入唱《非走不可》視頻，並自抽：「介紹返，呢一晚我老公係黃宗澤。」非常玩得。

洪永城全程保持微笑，最後主動靠近拍拍對方肩旁自我介紹：「我叫洪永城」。（Threads截圖）

並搞笑示意對方降低音量。（Threads截圖）

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梁諾妍也有在其限時動態分享當晚與老公投入唱《非走不可》視頻，並自抽：「介紹返，呢一晚我老公係黃宗澤。」（IG截圖）

梁諾妍也有在其限時動態分享當晚與老公投入唱《非走不可》視頻，並自抽：「介紹返，呢一晚我老公係黃宗澤。」（IG截圖）