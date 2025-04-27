鍾嘉欣深圳開騷自爆想全程赤裸　公開埋藏多年秘密5歲已立志一事

今年是鍾嘉欣出道20周年，她的《Remember『記得』・鍾嘉欣演唱會2024》繼早前的廣州及佛山站之後，昨日就到深圳站的演出。當晚鍾嘉欣的多位圈中好友包括苟芸慧、楊茜堯、楊思琦以及馬浚偉等都有現身支持。今次她的演唱會嘉賓是黎瑞恩，鍾嘉欣為遷就黎瑞恩，更在台上除了自己的鞋，跟對方拉近身高距離。兩人合唱了黎瑞恩的經典金曲《一人有一個夢想》，首先由鍾嘉欣唱，她唱到一半，黎瑞恩便由台底升起出台，引來全場觀眾尖叫歡呼。

鍾嘉欣在台上把鞋除了。(小紅書)

鍾嘉欣在台上把鞋除了。(小紅書)

鍾嘉欣在台上把鞋除了。(小紅書)

有網民於社交網分享了鍾嘉欣獻唱《一人有一個夢想》之前在台上的片段，片中鍾嘉欣除了鞋便說道：「如果畀我選擇，我係唔會着高踭鞋，我希望我全程都係赤裸既，呀，sorry，唔係赤裸，係自由既對腳。」她又表示自己小時候已有一個夢想，她說：「我5歲既時候呢，講個秘密，細細聲呀，大家靜一靜。我5歲既時候我已經知道我會做一位演員歌手架喇，我細細個睇電視呀，我見到朱茵呀，見到松松姐姐 (陳松伶) 呀，我見到好多歌手呀，我已經發夢，我有一個夢想，我知道我一定會好似電視機裡面嗰個女仔咁，我會去到香港架，係咪好勁？吸引力法則就係咁既。」

鍾嘉欣跟大家說她的秘密。(小紅書)

鍾嘉欣跟大家說她的秘密。(小紅書)

鍾嘉欣跟大家說她的秘密。(小紅書)

鍾嘉欣跟大家說她的秘密。(小紅書)

鍾嘉欣跟大家說她的秘密。(小紅書)

鍾嘉欣跟大家說她的秘密。(小紅書)

鍾嘉欣跟大家說她的秘密。(小紅書)