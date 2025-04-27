鍾嘉欣深圳個唱收共生死姊妹驚喜激動爆喊　兩人曾遇追斬險渣都冇

鍾嘉欣繼廣州及佛山站後，昨晚（26日）於深圳舉行「Remember記得・鍾嘉欣演唱會」，從粉絲分享片段所見，鍾嘉欣換上多套靚衫大騷長腿，全晚傾力演出，除了勁歌熱舞外，更獻唱多首劇集主題曲，瞬即勾起大家集體回憶。而今站個唱上，鍾嘉欣還特意邀請黎瑞恩擔任嘉賓，二人合唱《一人有一個夢想》，將氣氛推向高潮。

鍾嘉欣繼廣州及佛山站後，昨晚（26日）於深圳舉行「Remember記得・鍾嘉欣演唱會」（大會圖片）

鐘嘉欣以多個靚造型示人。（大會圖片）

大騷長腿。（大會圖片）

鍾嘉欣還特意邀請黎瑞恩擔任嘉賓，二人合唱《一人有一個夢想》。（大會圖片）

楊茜堯、馬浚偉、苟芸慧等圈中好友到場支持。（小紅書截圖）

台上演出精彩，台下一樣星光熠熠，吸引楊茜堯、馬浚偉、苟芸慧等圈中好友到場支持，最令網民意想不到的是，久未公開同框的楊思琦亦現身捧場，楊思琦騷後在社交平台感性說：「難忘時刻在續寫，今晚很感動！ 這次約定：下次見面不許這麼久！」並分享了一段片段，楊思琦與楊茜堯藏身「舞台底」，待嘉欣謝幕完降下時，兩人即將準備好的花束送上，鍾嘉欣見到此驚喜即當場感動落淚，三人相擁而泣，楊思琦與楊茜堯大讚嘉欣唱得好外，也不忘為好姊妹下一站惠州個唱賣廣告，場面搞笑又溫馨。

久未公開同框的楊思琦亦現身捧場。（小紅書截圖）

楊思琦身型keep得好好。（小紅書截圖）

楊思琦與楊茜堯藏身「舞台底」，為好姊妹嘉欣送驚喜。（小紅書截圖）

心情興奮。（小紅書截圖）

鍾嘉欣與楊茜堯的感情之好不用多說，兩人識於微時，曾合作劇集《溏心風暴》等劇集；至於鍾嘉欣和楊思琦再次同框，即時令網民回想當年二人合作《人生馬戲團》，甜美顏值迫爆螢光幕，慨嘆轉眼間已經20年。不少網民大讚三人少女感依然十足，一點也不似人母。

鍾嘉欣見到兩位好姊妹，非常驚喜。（小紅書截圖）

表情已表達一切。（小紅書截圖）

鍾嘉欣感到爆喊。（小紅書截圖）

三人相擁而泣。（小紅書截圖）

唱面感人。（小紅書截圖）

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而較年輕的觀眾和網民可能不知，鍾嘉欣和楊思琦更是曾共生死的姊妹，當年鍾嘉欣、楊思琦、陳浩民以及唐文龍等在內地為劇集《人生馬戲團》取景拍攝。由於思琦妹生日，眾人一起到卡啦OK慶祝生日。當大家都玩得慶起，有一班手持開山刀、圓月彎刀及大鐵桶的人闖入，嚇得所人雞飛狗走，曾聲稱當時飛甩拖鞋都置之不理的思琦妹與嘉欣結伴逃跑，更一度失蹤數小時，最後大家都安然無恙。雖然事後樂易玲曾一度下令所有人封口不提，但由於事情發酵導致傳聞不斷，近年多位主角都曾開腔重提。

二人共過生死，多年姊妹情不變。（大會圖片）

有指當年是因為有男藝人向當地惡霸屈服才令楊思琦和鍾嘉欣「失蹤兩小時」，當然這種說法被一眾事主否認。（視覺中國）

鍾嘉欣曾在訪問中坦言該次能逃出生天是一個神蹟：「我逃走嗰刻，我以為自己會死，我就合埋眼諗：『耶穌救我！我仲要見爸爸媽媽，我唔想死住呀！』我就好記得嗰一刻，嗖一聲，就靜晒，無聲，我一掹大眼呢，嗰啲大隻佬呢，走晒。」

而楊思琦也曾在其寫真集中，直指該次經歷是「最接近死亡的一次」，她憶述與鍾嘉欣逃亡險況，「就算中途拖鞋甩掉都不能回頭，因為我跑慢一步都會被捉到，真係好似拍戲，我知道如果被人捉到我一定『渣都冇』，其實我已經無力再跑，因為腳軟，全靠Linda（鍾嘉欣）死拉住我，後來見到草叢就一齊跳進去。」

2015年，鍾嘉欣曾經在《娛樂3兄弟》重提此事。（影片截圖）

楊思琦在寫真集中指自己當時是與鍾嘉欣「跳入草叢」暫避。（資料圖片/吳子生攝）

事件至今20年，鍾嘉欣和楊思琦人生各有巨變，鍾嘉欣下嫁脊醫老公，成為幸福人妻，現一家五口美滿幸福；而楊思琦則情路崎嶇，2011年與拍拖9年的李泳豪分手，搭上內地跳水運動員吳帥未婚生女重挫人氣；其後又跟神秘老公誕下細仔，引來討論不斷。近年楊思琦為養家轉移重心到內地發展，每晚開直播工作高達十幾個小時，有時直播至凌晨，非常辛苦。楊思琦早前在凌晨時直播間更曾情緒失控爆喊，一個女人帶著一對小朋友，認真不容易。

鍾嘉欣一家五口美滿幸福。（IG圖片）

楊思琦早前在凌晨時直播間更曾情緒失控爆喊。（抖音）