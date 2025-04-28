東張女神千字文回應採訪捱打被指賣慘：靠這種捱揍博上位是多笨

TVB資訊節目《東張西望》緊貼追蹤社會大事，及各區的民生大小事，一班女主持外出採訪不時遇上危險事。剛成人妻的黎寬怡（貓仔），最近於採訪期間被人以掃把打致手部出現瘀青，反被質疑製作組以博取流量密碼，令她不禁以千字文回應。



黎寬怡是《東張西望》主持。（影片截圖）

黎寬怡是《東張西望》主持。（影片截圖）

黎寬怡是《東張西望》主持。（影片截圖）

黎寬怡是《東張西望》主持。（影片截圖）

黎寬怡（貓仔）日前採訪一單有關露宿者的事件時，被人以掃把打傷左手嚴重瘀青。這次已非首次有東張女主持採訪時遇襲，但有人質疑一次再一次發生是否為「搏取流量」。貓仔撰文回應：「老實話，我們都不是被虐狂，任誰都知道打工的用不著賭上命。公司的收視是沒跟我們的薪水掛鉤！要博關注，我又不是不知道流量密碼，出出福利圖又簡單又快捷、與粉絲多互動又親民又得民心…我是要單真靠這種捱揍博上位，是要夠多笨呀？而且我若是博同情的話，會不會顯得更可悲了？」

黎寬怡直指「我又不是不知道流量密碼，出出福利圖又簡單又快捷。」（IG：@cat_kittylai）

黎寬怡直指「我又不是不知道流量密碼，出出福利圖又簡單又快捷。」（IG：@cat_kittylai）

黎寬怡直指「我又不是不知道流量密碼，出出福利圖又簡單又快捷。」（IG：@cat_kittylai）

「被打的同事們，每位回去還要在趕播出的情況下，花時間幫自己、同伴一格一格打碼…是嫌自己的工作不夠繁複嗎？扛上受傷的風險，可以討甚麽？討個受傷的疼痛感？討個護理傷口的麻煩？討個事後逐一交代的折騰？還是討個捱打後患上舊患的無奈？之前被根叔兒子推倒在地，我的手腕意外受傷，但一直疏忽照顧，結果就是到了今天提重物，手腕都會隱隱作痛。也許有些人會認為我是博流量、博關注、博同情，但是對我來說，沒什麼比我的健康更重要！」