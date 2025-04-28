謝霆鋒被爆之前成日蒲灣仔機舖　前師弟張致恒一句話揭驚人真相

剛剛開完演唱會的謝霆鋒，是圈中出名的機迷，伍允龍、洪天明等都是他的「機友」，他更曾自爆為了打機可以廢寢忘餐，涼都唔沖直至打爆機為止。近日霆鋒成為社交平台的熱話，有網民就透露以前常常在機舖撞到霆鋒：「以前返灣仔英皇果（嗰）頭，對面有間機鋪（舖），lunch 果（嗰）陣就一定落去玩返兩鋪，有時見到霆鋒係（喺）度玩sega部wccf（集換式卡牌街機足球遊戲），好似唔係好多人認到佢，有冇手足都見過佢玩？」

謝霆鋒剛剛開完演唱會，連日來他都是社交平台熱話。（資料圖片）

沒想到這個竟引來英皇前同門師弟張致恒回覆，他大爆料：「跟住佢成部買咗返屋企」將街機買返屋企玩，果然有錢就是任性！而這位網民的說話其實有根據，霆鋒過往曾在訪問中自爆跟王晶一邊打機一邊傾劇本，場地正是該網民講的機舖，霆鋒表示：「我以前去得最多嘅一間機舖喺灣仔英皇道對面，嗰時打足球game，晶哥要嚟搵我，擺一袋遊戲卡喺度，當時我哋一路打機一路傾劇本，但我哋對眼係一路望住個mon，隻手不停㩒掣，嗰陣時我哋係咁樣傾劇本㗎！」除此之外，霆鋒亦曾說過自己入行後仍會去深水埗黃金商場買Game，最愛RPG game，曾向母親狄波拉表示若不是入了行做藝人，會向電競方面發展。

有網民就透露以前常常在灣仔機舖撞到霆鋒，見到他玩SEGA的WCCF。（Threads）

昔日師弟張致恒（左）竟在帖文留言爆出驚人真相！（VCG）

張致恒透露霆鋒太喜愛這個遊戲，最終將成部街機買返屋企！（Threads@stevencheung）