77歲凍齡型佬近照滿頭白髮容貌滄桑勁落魄　曾患胃疾暴瘦40磅

現年77歲的資深演員石修，一向被譽為圈中的「凍齡型佬」，無論外貌或狀態都保養得宜。早前他更與好拍檔米雪在ViuTV劇集《老是常出現》中再度合作，飾演銀幕情侶，除了依然戲味十足外，狀態更是令人驚嘆。而平時不用工作時，石修則弄孫為樂，日子過得優哉游哉。不過一向型爆的石修，近日竟突然滿頭白髮，且容貌滄桑，令不少網民擔心，究竟是什麼事呢？

石修無論外貌或狀態都保養得宜。（IG@sheksau）

石修一向是圈中公認的凍齡型佬。（Threads@egg.effect）

石修與米雪合作無間。（IG@mixue_michelleyim）

石修現時有孫萬事足。（IG@sheksau）

日前，石修在社交平台貼出兩張自拍照，卻讓人大吃一驚，相中，石修一頭凌亂白髮，滿口鬚根，容貌十分滄桑，加上一身草根打扮，十足一位「潦倒老伯」，與過往被激讚「型足一輩子」的型格形象大相庭徑，引起網民擔憂。

石修在社交平台貼出兩張自拍照，卻讓人大吃一驚，相中，石修一頭凌亂白髮，滿口鬚根，容貌十分滄桑。（小紅書截圖）

原來只是角色造型。（小紅書截圖）

不過大家不用擔心，其實這只是石修的角色造型，他幽默寫道：「我演的角色，並非每次都衣著講究，偶爾都會普羅大眾。」網民才鬆一口氣，並紛紛留言大讚：「但是你就是這麼有氣質」、「你的臉自帶講究」、「還是擋不住貴氣」，甚至有人笑說：「石修老師不適合演窮人，太違和了」。

網民留言。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）

網民指石修還是適合演有錢佬。（IG@sheksau）

雖然石修多年來狀態都極好，但其實他在1981年演出《楊門女將》之時，胃部失去消化能力，吃過的東西完整排出體外，體重兩年內由150磅跌至130磅；最終由鄭少秋介紹一位太極師傅協助治病。多年後，石修重提怪病時講道：「唔見咗40磅，我成個人係冇晒力，我話死啦呢次，我咩醫生都睇晒，名醫中醫西醫，全身最科學嘅檢查都做晒，話石修，你冇事喎。」直到鄭少秋介紹一位太極師傅協助治病：「佢話我帶你去打太極，我知道九龍仔公園有個太極師傅，都好叻嘅，我帶你去呀，聽朝六點半喺九龍仔公園等你，佢陪足我兩個禮拜，朝朝六點半。我話阿秋你返工點呀？得㗎啦阿修，唔好理咁多嘢做咗先，咁我到而家我都未有機會多謝㗎，但我已經又有記住記到而家。」

石修曾受胃疾困擾。（視頻截圖）