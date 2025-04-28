Ivy So蘇雅琳@COLLAR望踏金像獎　自知未夠班：需要磨練先夠膽

蘇雅琳 Ivy So@COLLAR今日（28/04）出席灣仔時裝展活動。她自言不是十分有時尚觸覺。雖然自己沒有太多時尚觸覺，但表示隊友就十分幫到手：「有時行街，大家都會買衫畀大家，尤其是係Marf。佢會：『我覺得呢件衫好襯你，買嚟送畀你。』佢好鍾意襯衫，當係一個小遊戲咁樣。」

Ivy So。（陳順禎 攝）

Ivy So表示希望以後有機會參與金像獎，但自知需要更多磨鍊。（陳順禎 攝）

Ivy So表示希望以後有機會參與金像獎，但自知需要更多磨鍊。（陳順禎 攝）

Ivy So出席時裝活動。（陳順禎 攝）

被問道COLLAR之中誰人的衣着品味最好，她表示應是Marf。「佢係一個衣架嚟，阿Gao都係第二名。Marf係咩衫都carry到。」她笑言，反而自己就是排第尾。

談起早前的School Tour，她表示覺得場次太少「唔夠喉」：「9場太少啦，始終COLLAR同MIRROR一齊，我覺得好神奇，希望嚟緊多啲好玩嘅表演。」會不會開crossover演唱會？她回答：「台上面真係爆滿晒，會唔會好似AKB咁？佔滿晒成個台係好玩嘅。」

Ivy So表示不捨School Tour完結。（陳順禎 攝）

Ivy So表示不捨School Tour完結。（陳順禎 攝）

Ivy So也談到日前的金像獎，表示因為見到隊友而自豪。想不想之後都有份參加？「想呀，我覺得電影係需要磨練先夠膽去踏足嘅一樣嘢，我諗我要拍多啲劇，喺唔同地方磨練吓表演吓，先踏上呢個咁重要嘅紅地氈同埋舞台。」

Ivy So表示不捨School Tour完結。（陳順禎 攝）