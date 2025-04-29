48歲視帝開巡唱被呢位嘉賓一出場即搶晒風頭：各位，我可以退休了

48歲TVB視帝陳山聰多年前以歌手身份出道，雖然後來轉型為演員，於2022年《萬千星輝頒獎典禮》中奪得視帝一獎。最近他重拾歌手身份，舉辦巡迴音樂會，早前於廣州開完音樂會後，日前（26日）繼續於順德舉辦第二場，當日現場氣氛甚為高漲，因為有一「特別嘉賓」出現，特別嘉賓更令陳山聰揚言要退休。

最近陳山聰重抬歌手身份，早前他於雲頂參與演唱會。(胡凱欣 攝)

最近陳山聰重抬歌手身份，早前他於雲頂參與演唱會。(胡凱欣 攝)

當日陳山聰找來好拍檔姚子羚做嘉賓合唱《你最珍貴》，二人唱完後全場更不停鼓掌，但是另一嘉賓出場後，風頭就瞬間被這個人奪去。原來是陳山聰的4歲仔仔陳霆軒（Jaco），他上台與陳山聰合唱容祖兒的《心淡》，他用奶音唱出清楚的字句，可愛非常，掀起全場高潮。除了《心淡》外，二人更合唱陳山聰的《ABCD》及陳奕迅的《單車》，之後陳山聰在社交平台貼上與仔仔的合照後寫下：「各位，我可以退休了。」

當日陳山聰找來好拍檔姚子羚做嘉賓合唱《你最珍貴》。(小紅書圖片)

另一嘉賓出場後，風頭就瞬間被這個人奪去。(小紅書圖片)

仔仔Jaco才四歲在台上已經「有模有樣」，難怪陳山聰都說要退休，讓仔仔來繼承他的衣缽。Jaco今次在台上唱歌，有不少網民在社交平台分享了他們合唱的片段，相信Jaco應該再吸引到不少「姨姨粉」的喜歡，未知之後的巡唱Jaco會否再現身台上與爸爸合唱。

仔仔Jaco才四歲在台上已經「有模有樣」，難怪陳山聰都說要退休。(小紅書圖片)

仔仔Jaco才四歲在台上已經「有模有樣」，難怪陳山聰都說要退休。(小紅書圖片)

Jaco今次在台上唱歌，有不少網民在社交平台分享了他們合唱的片段。(小紅書圖片)