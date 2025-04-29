影帝梁家輝再做外公喜上眉梢　細女梁靜曦誕下混血小王子Thibeaux

恭喜恭喜﹗梁家輝與太太江嘉年，婚後育有一對孖女梁穎晨（Chloe）及細女 梁靜曦（Nikkie），她們先後成婚一年內兩度嫁女，更前後腳宣布大肚。大女去下9月誕下小公主後，細孖亦在日前生產誕混血B，家輝哥再做外公喜事一浪接一浪！



梁家輝與太太江嘉年，婚後育有一對孖女梁穎晨（Chloe）及細女 梁靜曦（Nikkie）。（IG：@nikkiechleung）

梁家輝與太太江嘉年，婚後育有一對孖女梁穎晨（Chloe）及細女 梁靜曦（Nikkie）。（IG：@nikkiechleung）

梁家輝與太太江嘉年，婚後育有一對孖女梁穎晨（Chloe）及細女 梁靜曦（Nikkie）。（IG：@nikkiechleung）

當日嫁女時梁家輝許下盡快抱孫的心願，兩名女兒火速為他達成願望，大女梁穎晨（Chloe）去年9月曬出BB腳仔相宣布誕下囡囡，妹妹Nikkie亦火速跟上，與外籍男友拉埋天窗後，4月27日上載BB手仔照片，以英文留言以兒子身份宣布喜訊：「我已經出世5日啦，我個名叫Thibeaux，爸爸媽媽鍾意叫我做Beau Beau」，我最鍾意做嘅嘢就係瞓覺食嘢不斷循環。」

梁家輝與細女梁靜曦（Nikkie）感情相當好。（IG：@nikkiechleung）

梁家輝與細女梁靜曦（Nikkie）感情相當好。（IG：@nikkiechleung）

梁家輝希望女兒結婚後快快生BB。（IG：@nikkiechleung）

梁家輝希望女兒結婚後快快生BB。（IG：@nikkiechleung）

梁家輝細女梁靜曦（Nikkie）婚後火速造人成功。（IG：@nikkiechleung）

梁家輝細女梁靜曦（Nikkie）婚後火速造人成功。（IG：@nikkiechleung）