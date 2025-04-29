48歲再婚前港姐獨自慶生照傳婚姻現暗湧　老公終現身力證依然甜蜜

現年48歲的陳伶俐曾於1996年參選港姐，落選後成為TVB旗下藝人，因工作關係結識林敏驄，兩人於1998年結婚，可惜婚姻知維持了10年，在2008年離婚。兩年後，陳伶俐在帶着兩子林肯（Lincoln）和林善 （Yohji），改嫁新加坡隱形富豪胡嘉烈的後人劉頌銘，並於2014年為對方誕下一子劉駿浠（Marengo），婚後成為豪門少奶奶。早前有傳陳伶俐婚姻現暗湧，但日前她更新IG，與老公齊齊欣賞謝霆鋒演唱會，力證兩人依然甜蜜。



陳伶俐2012年改嫁新加坡隱形富豪胡嘉烈後人劉頌銘，並為對方誕下一子。（IG@brianna.0li）

陳伶俐今年年初迎來48歲生日亦只貼出個人照，發文更似意有所指。（IG圖片）

陳伶俐最近一年甚少更新社交平台，而今年年初迎來48歲生日亦只貼出個人照，發文更似意有所指：「打開第48頁。未必做得最好，但已盡力而為。世事無常，多謝所有愛錫我的人，繼續努力學習，迎接更多的頁數」，惹來婚姻現暗湧的傳聞。不過日前（27日）陳伶俐就在限時動態分享了與老公欣賞謝霆鋒演唱會，更曬出甜蜜合照，以行動證明兩人感情沒受影響。

日前（27日）陳伶俐在限時動態分享了與老公欣賞謝霆鋒演唱會。（IG圖片）

更曬出與老公的甜蜜合照。（IG圖片）

陳伶俐與劉頌銘結婚多年，劉頌銘對兩名繼子視如己出，兩人亦不時拍拖去旅行。有指劉頌銘家族生意遍佈新加坡、香港及內地，陳伶俐再婚後搬入位於山頂布力徑的超級富豪級獨立屋，與老爺奶奶同住，大宅背山面海，可俯瞰無敵海景，更設有過千呎戶外花園。