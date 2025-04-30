Tyson Yoshi與未婚妻過大禮　全枱周大福金器華麗又時尚

Tyson Yoshi（程浚彥）上年6月宣布喜訊，在加拿大The Vogue Theatre個唱舞台上向女友Christy求婚成功，兩人的的婚禮將於今年七月盛大舉行，這一盛事備受期待。兩人同屬這個世代的年輕人偶像，作為潮流指標的二人，日前進行了傳統中式婚嫁儀式「過大禮」，二人選擇了既華麗又時尚的周大福牽囍婚嫁珠寶等系列作為大禮，傳承永恒的幸福與喜悅。

Tyson Yoshi以其率性有型的風格和音樂才華著稱，展現出獨特的品味，無論是舞台表現還是日常造型，都充滿個性與創意。而充滿時尚活力的Christy，擁有敏銳的時尚觸覺，經常以個性化的穿搭風格，引領潮流。兩人無疑是當代年輕人的時尚偶像，代表著型格與創新。

在這個屬於他們的特別日子裡，二人選擇了融合時尚設計與傳統祝福的周大福牽囍婚嫁珠寶系列。系列採用中式簡約風格，巧妙融合時尚符號與吉祥紋飾「方如意」，透過精湛黃金工藝，傳達中國傳統愛情的美好祝願和幸福寓意，為新娘打造完美的時尚造型，散發與別不同的個性和風格。每段愛情都彌足珍貴，如同黃金般閃耀永恒，代表著新人之間的金玉良緣，承載著長輩的重視與祝福，也將為周大福品牌注入型格時尚的氣息，引領婚嫁珠寶潮流

二人選擇了融合時尚設計與傳統祝福的周大福牽囍婚嫁珠寶系列。

系列採用中式簡約風格，巧妙融合時尚符號與吉祥紋飾「方如意」，透過精湛黃金工藝，傳達中國傳統愛情的美好祝願和幸福寓意。