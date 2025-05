億萬港姐佛山掃街大頭拍攝獲讚高級臉　曾被嘲最醜冠軍霸氣反擊

講到近年最受爭議的「香港小姐」冠軍,大家一定會想到雷莊𠒇(Juliette)。雷莊𠒇當年參選2017年度香港小姐,最後憑完美Body和出眾才藝,撼低同票數的何依婷勇奪冠軍兼最上鏡小姐,但其外貌一直受到抨擊,加上背後有個香港十大傑出設計師之一、人稱「設計多面手」,傳聞身家億億聲的富爸爸雷葆文,故被指「靠關係」當選。

雷莊𠒇是2017年度香港小姐冠軍兼最上鏡小姐。(資料圖片)

雷莊𠒇爸爸是香港十大傑出設計師之一、人稱「設計多面手」,傳聞身家億億聲的雷葆文(IG@juliettelouie)

雷莊𠒇外貌一直受到抨擊,但向來懶理閒言閒語,忠於自己。(IG@juliettelouie)

但自信十足的雷莊𠒇向來懶理閒言閒語,忠於自己,不屈服簽長約,卸任後火速離巢TVB,回流加拿大發展,除了不時在社交平台分享性感靚相,大晒fit爆Body外,還繼續其選美夢,繼港姐和國際中華小姐後,先後參加《Miss Face of Humanity 2022》、《環球小姐2024香港區選美大賽》及《環球華裔先生小姐選美大賽》,成為「選美達人」。

雷莊𠒇成為選美達人。(IG@juliettelouie)

選美對Juliette係一個動力。(IG@juliettelouie)

Juliette好鍾意選美,五度參加選美。(IG@juliettelouie)

除延續選美夢外,雷莊𠒇早前也開設小紅書帳戶,分享日常飲食、扮靚、keep fit和旅行的點滴,似想籍此開拓內地市場。近日,她更親身到佛山玩了兩天,並在小紅書上傳旅行影片及寫道:「很高興能放鬆一下,見到我在中國的朋友!我們吃、喝、笑、玩。」片中的雷莊𠒇,如她貼文所講的非常放鬆,邊行邊影邊掃街,一點億萬千金架子都沒有,而且面對各種美食,嘴巴吃不停,吃得非常滋味,還趁機在當地看牙醫,玩得盡慶之餘也展示其真性情。

雷莊𠒇到佛山兩天遊。(小紅書截圖)

「輕妝」示人。(小紅書截圖)

展示長腿。(小紅書截圖)

大啖美食。(小紅書截圖)

雷莊𠒇打扮休閒之餘也不失看頭,身穿一件裇衫,配搭熱褲,大騷長腿。她亦無懼「輕妝」示人,兼全程近距離大頭。網民大讚:「妳很優秀」、「The best miss hk」、「臉美得很高級。」對於曾被網民封「最醜港姐冠軍」,雷莊𠒇曾在接受《香港01》專訪時,自信又霸氣地回應:「i don't believe it!我唔會相信,我唔覺得自己係最靚,但一定唔會係最醜樣,所以唔會俾呢啲說話影響到我。如果真,我點可以返到加拿大,一路五、六年都book廣告,係因為人哋真係鍾恴我個樣,人哋真係鍾意我笑容。如果我真係醜樣,I won't be booking this job。(我唔會得到呢份工作),所以真係要自己有返個自信心。」

還趁機在當地看牙醫。(小紅書截圖)

床照都有。(小紅書截圖)

網民留言。(小紅書截圖)

Juliette自覺不適合香港娛樂圈。(陳順禎 攝)

Juliette喺加拿大擔任模特兒和演員,發展頗順利。(ig@juliettelouie)