億萬港姐佛山掃街大頭拍攝獲讚高級臉　曾被嘲最醜冠軍霸氣反擊

講到近年最受爭議的「香港小姐」冠軍，大家一定會想到雷莊𠒇（Juliette）。雷莊𠒇當年參選2017年度香港小姐，最後憑完美Body和出眾才藝，撼低同票數的何依婷勇奪冠軍兼最上鏡小姐，但其外貌一直受到抨擊，加上背後有個香港十大傑出設計師之一、人稱「設計多面手」，傳聞身家億億聲的富爸爸雷葆文，故被指「靠關係」當選。

雷莊𠒇是2017年度香港小姐冠軍兼最上鏡小姐。（資料圖片）

雷莊𠒇爸爸是香港十大傑出設計師之一、人稱「設計多面手」，傳聞身家億億聲的雷葆文（IG@juliettelouie）

雷莊𠒇外貌一直受到抨擊，但向來懶理閒言閒語，忠於自己。（IG@juliettelouie）

但自信十足的雷莊𠒇向來懶理閒言閒語，忠於自己，不屈服簽長約，卸任後火速離巢TVB，回流加拿大發展，除了不時在社交平台分享性感靚相，大晒fit爆Body外，還繼續其選美夢，繼港姐和國際中華小姐後，先後參加《Miss Face of Humanity 2022》、《環球小姐2024香港區選美大賽》及《環球華裔先生小姐選美大賽》，成為「選美達人」。

雷莊𠒇成為選美達人。（IG@juliettelouie）

選美對Juliette係一個動力。（IG@juliettelouie）

Juliette好鍾意選美，五度參加選美。（IG@juliettelouie）

除延續選美夢外，雷莊𠒇早前也開設小紅書帳戶，分享日常飲食、扮靚、keep fit和旅行的點滴，似想籍此開拓內地市場。近日，她更親身到佛山玩了兩天，並在小紅書上傳旅行影片及寫道：「很高興能放鬆一下，見到我在中國的朋友！我們吃、喝、笑、玩。」片中的雷莊𠒇，如她貼文所講的非常放鬆，邊行邊影邊掃街，一點億萬千金架子都沒有，而且面對各種美食，嘴巴吃不停，吃得非常滋味，還趁機在當地看牙醫，玩得盡慶之餘也展示其真性情。

雷莊𠒇到佛山兩天遊。（小紅書截圖）

「輕妝」示人。（小紅書截圖）

展示長腿。（小紅書截圖）

大啖美食。（小紅書截圖）

雷莊𠒇打扮休閒之餘也不失看頭，身穿一件裇衫，配搭熱褲，大騷長腿。她亦無懼「輕妝」示人，兼全程近距離大頭。網民大讚：「妳很優秀」、「The best miss hk」、「臉美得很高級。」對於曾被網民封「最醜港姐冠軍」，雷莊𠒇曾在接受《香港01》專訪時，自信又霸氣地回應：「i don't believe it！我唔會相信，我唔覺得自己係最靚，但一定唔會係最醜樣，所以唔會俾呢啲說話影響到我。如果真，我點可以返到加拿大，一路五、六年都book廣告，係因為人哋真係鍾恴我個樣，人哋真係鍾意我笑容。如果我真係醜樣，I won't be booking this job。（我唔會得到呢份工作），所以真係要自己有返個自信心。」

還趁機在當地看牙醫。（小紅書截圖）

床照都有。（小紅書截圖）

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網民留言。（小紅書截圖）

Juliette自覺不適合香港娛樂圈。（陳順禎 攝）

Juliette喺加拿大擔任模特兒和演員，發展頗順利。（ig@juliettelouie）