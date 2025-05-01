TVB忠心綠葉任謝霆鋒個唱安保獲讚　一舉動安撫排隊觀眾成功圈粉

講到近排最紅的保安，一定非現年49歲的TVB藝人楊證樺莫屬，除了連續在《隱形戰隊》、《破毒強人》、《新聞女王》、《黑色月光》、《痞子無間道》及《奪命提示》等多套劇集見到其身影外，榮升安保公司老闆的他，更包攬多個在香港啟德體育園舉行的大型活動安保工作，包括：國際七人欖球賽、國際搖滾天團Coldplay演唱會以及謝霆鋒演唱會，不少觀眾見到他都上前合照，楊證樺亦來者不拒，獲讚友善、有禮貌，意外令他人氣急升。

楊證樺近年參與多套劇集演出。(資料圖片/胡凱欣 攝)

楊證樺為知名的TVB綠葉，同時也是安保公司Clement Shield的負責人之一。

楊證樺的保安公司繼七欖之後，亦有份擔任Coldplay演唱會保安工作。（鍾冠全攝）

楊證樺現身謝霆鋒演唱會，成為集郵對象之一。（抖音）

近日，有網民在社交平台分享排隊等候入場觀賞謝霆鋒演唱會的視頻，並寫道：「楊證樺好給力。排隊都不給冷場！」片中，身為老闆之一的楊證樺，身穿全黑保安服飾，褲袋裝住支可樂，親身落手落腳維持跌序，可能累積之前的經驗，楊證樺今次負責謝霆鋒演唱會安保工作的神情較之前輕鬆，為了不讓一眾粉絲長時間等待以致情緒鼓譟，他還化身指揮，帶動現場粉絲合唱《活著VIVA》，及高呼：「謝霆鋒」，瞬間令現場氣氛高漲起來！有網民直言：「他也好帥的」、「他人超好的」、「仲兼職埋做指揮」、「突然變成最愛的保安老板了」、「挺感謝他的，讓我們排隊不無聊」、「這兩天被他圈粉了，哈哈哈哈哈」。

有網民在社交平台分享排隊等候入場觀賞謝霆鋒演唱會的視頻，楊證樺親身落手落腳維持排隊跌序。（小紅書截圖）

楊證樺為了不讓一眾粉絲長時間等待以致情緒鼓譟，還化身指揮，帶動現場粉絲合唱《活著VIVA》。（小紅書截圖）

又帶領全場高呼「謝霆鋒」。（小紅書截圖）

場內氣氛高漲。（小紅書截圖）

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但原來楊證樺和謝霆鋒早有淵源，謝霆鋒演唱會尾場結束後，楊證樺除了在社交平台貼出演場會的場地照，表示「任務完成」外，還貼出一張當年他與謝霆鋒合作劇集《撻出愛火花》的舊照，非常珍貴，同時亦勾起網民集體回憶，這次演唱會算是兩人換個方式再次合作。

謝霆鋒演唱會尾場結束後，楊證樺在社交平台貼出演場會的場地照，表示「任務完成」。（小紅書圖片）

還貼出一張當年他與謝霆鋒合作劇集《撻出愛火花》的舊照，非常珍貴。（小紅書圖片）