獅城山海劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《獅城山海》陸劇，有何啟安、郭靖宇作為編劇，巨興茂為執導，由巍子、楊旭文、王梓薇、嶽麗娜領銜主演的一套以劇情歷史為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，以及追劇日曆。

《獅城山海》電視劇情大綱

顧上世紀四十年代末，大批尋求生計的華人族群聚集於麻六甲河畔。他們在艱苦的歲月裡相互扶持，奮力求生，站穩腳跟後，一個充滿傳奇色彩的幫派——「山海幫」應運而生，逐步形成並成為了當地華人社群賴以發展的核心力量。

本劇圍繞「山海幫」的龍頭大哥程恢的黑道冒險與愛恨情仇的故事。原已金盆洗手的他，因「山海幫」面臨外部幫派的嚴重威脅，不得不再度出山，回到星洲力圖力挽狂瀾。然而，二當家劉雄武的遇刺身亡，這起事件揭開了內部圍繞權力、地盤以及新人上位等一系列複雜的陰謀…「山海幫」的第二代成員逐漸浮現，他們在處理前輩留下的難題中艱難前行；第三代年輕一輩也開始嶄露頭角。當面對殖民者暗中策動的一系列風波時，「山海幫」及其成員們，這些以江湖道義為準則的人，又將何去何從？

《獅城山海》播出時間｜最新追劇日曆

《獅城山海》電視劇幾時播?《獅城山海》由騰訊視頻、CCTV-8播放。4月30日起CCTV-8 每晚21:30播出。騰訊視頻全網獨播，會員每日21:30更新，會員首日更新4集 SVIP搶先看2集。

獅城山海官博@Weibo

《獅城山海》演員人物關係圖

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《獅城山海》演員

巍子 飾 程恢

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楊旭文 飾 劉振東

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王梓薇 飾 程南屏

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岳麗娜 飾 洪顏