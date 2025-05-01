吳若希麥美恩絕交！　姊妹情變疑因呢件事：對佢我冇乜回應

吳若希近期忙於新歌和演唱會工作，不過今日就因為社交平台一句說話而成為新聞焦點。吳若希和麥美恩為多年好姊妹，兩人曾經一同主持旅遊節目，感情十分要好！不過，日前吳若希突然在threads表示要和麥美恩絕交，而麥美恩亦留下狠話：「得一首歌嘅一姐」。兩人「絕交」的消息成為了網上熱話。



吳若希和麥美恩「絕交」？（截圖）

吳若希近期忙於新歌《Gossip of Me》和演唱會工作。（網上圖片）

吳若希和麥美恩曾經是好姊妹，如今⋯⋯

吳若希和麥美恩曾經是好姊妹，如今⋯⋯（截圖）

吳若希和麥美恩曾經是好姊妹，如今⋯⋯

這場突如其來的「絕交」風波，令不少粉絲感到疑惑和震驚。皆因兩人自入行已經「friend過夾band」，經常出相入對就連拍完旅行節目後，在訪問中都會提及對方。自threads興起後，兩人亦經常在網上隔空「調情」，完全不似會出現磨擦。

吳若希和麥美恩割蓆？（資料圖片）

有網民嫌兩人鬧得不夠大，還在threads留言，而麥美恩亦不留情面地「單單打打」。有網民說：「聽講你哋不和，快啲鬧下交先！」麥美恩就回覆：「我先：『一姐啲節目有人睇咩？好心佢返去湊仔啦』」，有人說：「你哋係咪不和道佢決定同你冷戰」，麥美恩又回覆：「就嚟要報佢東張」。吳若希反擊：「你個GM都過埋檔，你明你幾嘈㗎啦？」麥美恩又回覆：「你個節目幾點收視啊？」

吳若希和麥美恩「絕交」？兩人在網上展開鬧戰。（截圖）

吳若希和麥美恩割蓆？（IG圖片）

吳若希寫道：「今日宣佈正式同麥美恩絕交！！！」而麥美恩則留下：「得一首歌嘅一姐」，花生指數急升！丁子朗留下幾粒花生emoiji，還被麥美恩訓話：「小朋友企埋一邊」。

《香港01》記者以Whatsapp向吳若希查詢，但她則以工作忙碌為由拒絕回應。「Gossip of Me 唔答啦～～～我而家忙緊 對佢我冇乜回應～ 因為我要專心宣傳新歌and演唱會。有咩我哋星期六記者會再講」