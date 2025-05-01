《愛回家》七線藝人餐廳拍片老闆阻撓　爆肢體衝突報警吸2萬Like

TVB藝人眾多，未必位位綠葉或甘草觀眾都叫得出名字，因而有不少藝人轉向經營自媒體增加曝光率，亦會介紹香港文化食玩買。今次一位拍過《愛·回家》的男星拍飲食Vlog時，竟因拍攝問題與老闆爆出肢體衝突，甚至報警，身為港人的他發文狠批店家惡劣態度：「香港實業慘淡，這種店功不可沒！」片段一出狂吸內地網民2萬讚好。

秦翊洺是TVB綠葉，拍過《愛·回家》、《法證先鋒》等，曾與樊亦敏有對手戲。（TVB截圖）

秦翊洺是TVB綠葉，拍過《愛·回家》、《法證先鋒》等，曾與樊亦敏有對手戲。（TVB截圖）

秦翊洺原來拍過不少戲。（TVB截圖）

藝人秦翊洺（Tony）2017年開始拍劇，曾於《愛·回家之開心速遞》、《法證先鋒》、《逆天奇案》、、《白色強人》、《神耆小子》等多部電視劇有份亮相。身為餐廳老闆的秦翊洺積極發展社交網，不時分享在港飲食Vlog，日前他前往知名的香港牛腩麵餐廳，竟被阻撓拍攝兼發生肢體衝突。片段開首，秦翊洺已指該餐廳以態度聞名，價錢亦驚人，一碗「上湯牛爽腩」索價230港元。秦翊洺落單後講「唔該」，態度有禮，全程亦對食物有讚無彈。

秦翊去知名牛腩麵餐廳食飯。（小紅書）

秦翊去知名牛腩麵餐廳食飯。（小紅書）

老闆提醒秦翊洺店內不准拍攝。（小紅書）

可是餐廳老闆突然現身要求查看稿子，並提醒：「唔好影我啊！」秦翊洺回答：「冇影你。」老闆續說：「下次你哋影嘢問吓人哋俾唔俾你拍先，唔係話你哋鍾意拍就拍㗎，知唔知呀？」秦翊洺反駁拍攝屬私人事，老闆則指不允許在店內拍攝，「你要問過我哋俾唔俾你拍先，知道嗎？唔係話你鍾意拍就拍㗎，你嚟食嘢㗎咋！」

隨後老闆下令不准拍攝，並指已報警，要等警察到場，秦翊洺憤而結帳離去。離開時老闆要求刪片，秦翊洺在門口被老闆阻撓離去，秦翊洺爆鬧：「行開啲啦你！」老闆警告：「你唔好逗（掂）我。」出到鋪頭外兩人繼續產生肢體衝突，手臂亦有碰撞。秦翊嬲爆大鬧：「我而家食埋嘢、畀埋錢，你唔俾人走呀？」直斥「離晒大譜」。老闆堅持等警察到場，更揚言：「你可以告我！」最後秦翊洺等了5分鐘警察仍未到便離去。

秦翊洺在片尾指：「就係因為香港有好多咁嘅餐廳，搞到好多遊客嚟咗一次唔想再嚟第二次。」不過他續強調這些餐廳只屬少數。而該片段在內地社交網爆紅，平時秦翊洺的片段只有數十、幾百、近日最多有2000讚好，今次這條片卻狂吸2萬讚好，引起網民熱議。

老闆稱已報警。（小紅書）

秦翊洺離去時被阻撓。產生肢體衝突。（小紅書）

鋪頭外亦產生肢體衝突。（小紅書）

被阻撓離去。（小紅書）

老闆堅持要等警察到場。（小紅書）