56歲翁虹自爆與老公已分居3年惹熱議 各自忙碌達共識：我不後悔

現年56歲的翁虹於1989年參選亞洲小姐多的冠軍而入行，多年來一直保持年輕美貌及Fit爆身材，是圈中公認的美魔女。翁虹與百體健康科技集團總裁劉冠廷在2007年結婚後誕下女兒劉蒔（小水晶），即將踏入18歲的小水晶美貌出眾，被封「最美星二代」之一。不過日前翁虹突然在小紅書發布新片，更自爆與老公已分居三年，引起大批網民熱議。

翁虹在小紅書發布新片，自爆與老公已分居3年。（小紅書）

翁虹在小紅書發布新片，自爆與老公已分居3年。（小紅書）

翁虹女兒小水晶劉蒔五官標緻，被封「最美星二代」之一。（翁虹微博）

翁虹日前在小紅書分享了新片，並以「分居3年，我後悔了嗎？」為題。片中翁虹自爆與老公已分居三年，不過就坦言二人感情未有受到影響：「我和我老公是2022年開始分居的，水晶準備要去國外留學，正好我老公也有國外的業務要去處理，因為我的工作原因，經常需要在不同的城市奔波，所以我們兩個人一商量就達成共識，我們倆至少要有一個人要長時間能夠陪伴在水晶的身邊，這樣我也更能安心的、更好的工作，水晶也能得到陪伴和有安全感，我先生又能找到自己生活的節奏。一開始啊，我的家人都覺得夫妻身處異地、異國會影響感情的，恰恰相反，我和我老公分居之後，感情一點都沒有受影響，反而會覺得更好了，就應驗了那句『小別勝新婚，距離產生美』。」

翁虹自爆與老公已分居3年。（小紅書）

翁虹在小紅書發布新片，自爆與老公已分居3年。（小紅書）

原來只是女兒去國外留學，而老公也有國外的業務要處理，兩夫婦達成共識要有其中一人陪伴女兒才分隔兩地生活，而不是真正的分居。（小紅書）

翁虹的說法引來大批網民熱議，更有人糾正她是「異地」，並不是分居。（小紅書）

翁虹指兩夫妻分隔兩地生活感情更好。（小紅書）

有大批網民看到翁虹的片段都感驚訝，亦有網民指翁虹與老公只是分隔異地，並不是真的分居：「話別說的那麼滿」、「分居是不喜歡對方，是要離婚了，你理解錯了」、「那是你們有錢人，換普通人長時間分居就得離了」、「這個不叫分居，是異地。分居是打算離婚。」、「姐姐，要說異地。分居不吉利」、「明星都喜歡拿字眼來吸引眼球，看著真討厭」、「個別案例就不要拿出來分享了」、「溫馨提示：甚麼事都不能太自信，尤其是感情」。