46歲古裝第一美人嫁富商17年超恩愛　從不問對方過去婚姻觀獲激讚

有「古裝第一美人」之稱的內地女星胡靜，在2008年與馬來西亞富商朱兆祥結婚，婚後育有一兒子，一家三口相當幸福。然而，結婚至今已17年的他們，依舊恩愛甜蜜，最近更一起參與綜藝節目《妻子的浪漫旅行2025》錄製，在最新一集節目中分享婚姻觀，直言自己同老公從不過問對方的過去，夫妻之間抱持着邊界感，互相尊重，令不少網民相當認同。

胡靜有「古裝第一美人」之稱。（微博圖片）

夫妻一起參與節目錄製。（《妻子的浪漫旅行2025》微博圖片）

胡靜同朱兆祥結婚至今17年，始終恩愛如初，然而能保持如此甜蜜幸福的婚姻生活，當中好大關鍵在於大家不去過問對方的過去且要互相給予尊重，若果追問的話反而可能會影響婚姻而埋下心結，她在節目分享表示：「我們從來不知道對方的過去，他真的是讓我挺意外的，他從來不問我的事情，我想他也一定是好奇的，就包括我其實對他過去我也好奇，但是我選擇不問是因為我覺得不重要，因為都過去了。然後，我覺得從我們認識的那一刻，是我們倆自己的一個未來，那我去問以前的事情，你就給自己一個結在心裡，那個結可能是很淡的，但是隨着婚姻的時間越長，可能你介意的東西會越多，那個東西有可能成為你跟他將來的一個阻礙，所以我乾脆不問，我寧可甚麼都不知道。」夫妻之間保持着邊界感，大家維持當初相愛時最純粹的心態，這樣的婚姻生活才會長久，不少網民都認同她的婚姻觀，直言她活得通透又有智慧。

胡靜同老公朱兆祥從不過去大家的過去。（微博圖片）