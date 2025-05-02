「中年3歌手」登台片瘋傳被阿婆塞$500要求獻吻　網民：人在江湖

「人在江湖，身不由己」完全可以形容近日發生的這件事。有網民在Facebook分享，一名男歌手在飲宴中唱着郭富城《狂野之城》，走到台下與觀眾互動。正當他和一位目測年近70歲的阿婆握手之後，阿婆就拉手要求合照，之後更做出驚人舉動！



禤振華在酒樓唱歌，被阿婆塞$1000要求獻吻。（Facebook圖片）

一開始都冇咩特別。（Facebook圖片）

點知阿婆，一嚟就錫咗兩啖先。（Facebook圖片）

阿婆要求合照，之後見她露出一副春心蕩漾的表情，在迅雷不及掩耳之間，將朱唇靠近靚仔歌手的臉頰，輕輕地送上一吻。當然，「老細」在前，男歌手亦沒有即時反枱或者反抗，反而笑笑口接受。見男方沒有反抗，阿婆又接連錫多幾啖！

阿婆要求獻吻。（Facebook截圖）

阿婆要求禤振華錫返一啖，禤振華就以手代口。（Facebook圖片）

阿婆好識做，即刻拎錢出嚟。（Facebook圖片）

此時，可以見到男歌手臉上露出尷尬的表情，耳朵通紅，但仍然沒有反抗，反而將手輕輕搭載阿婆的肩膊上繼續唱歌， 十分十分之專業！陶醉在「男色」之下，阿婆也十分「識做」，伸手入⋯⋯自己的手袋，從錢包中拿出一張500元紙幣塞在他的手中，更示意要男歌手「回敬」她一個親吻。

有網民話係$500 ，又有人話係$1000。（Facebook圖片）

有網民話係$500 ，又有人話係$1000。（Facebook圖片）

阿婆和禤振華忘情跳舞。（Facebook圖片）

在全場境哄之下，男歌手說：「我咁大個仔都未錫過女仔。」但阿婆就十分精靈，回說：「我唔係女仔嚟㗎！」語帶相關，果然是「食過吓夜粥」！其後，男歌手在接過千元鈔票之後，就親吻了阿婆的臉頰。阿婆也帶着一臉滿足放開男歌手的手。

短片在網上瘋傳引來熱烈討論，有人留言：「人在江湖身不由己」，也有人說：「一把年紀唔好搞啲後生仔啦」、「睇到尾，勁好笑」、「錫一啖$500喎」。

有網民話係$500 ，又有人話係$1000。（Facebook圖片）

禤振華真係專業！（Facebook圖片）

禤振華真係專業！（Facebook圖片）

從一些網上短片，影片可以搵到，這名男歌手叫做禤振華。14年前曾參加《我敢唱發SING招募日》歌曲比賽，也曾於TVB亮相，參加過《英皇新秀歌唱比賽》，亦曾參加《中年好聲音3》進入100強。近年多出席一些飲宴場合和歌廊，唱歌助慶。

禤振華曾參加過不少歌唱比賽。（YouTube截圖）

禤振華曾參加過不少歌唱比賽。（YouTube截圖）