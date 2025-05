BOB林盛斌大女17歲前宣布已分手　疑跟爸爸步伐做幕前？

「金牌司儀」林盛斌(Bob), 07年與太太結婚後,育有三名女兒及一名兒子,轉眼大女林霏兒5月31日踏入17歲,一向敢言做自己活出真我,近日與網民玩你問我答時,直認與男友已經分手。



BOB林盛斌16歲大女認男友非初戀 被批暴露:必須愛護你的胸部

Bob開騷獲全家總動員支持,當時連大女男友都有邀請到場。(IG@bob_lamshingbun)

Bob有女初成長。(IG@bob_lamshingbun)

早前BOB兩父女拍拖去睇戲,霏霏獲讚愈大愈靚女,還撞樣官恩娜。(IG@bob_lamshingbun)

BOB林盛斌大女霏霏愈大愈靚女,還撞樣官恩娜。(IG@fayelammm)

BOB大女霏霏由小時候肥妹仔,愈大愈靚被指撞樣官恩娜,近日與網民玩你問我答時回應新動向,透露現時166CM高70KG重,考慮會開YOUTUBE CHANNEL,似乎有意隨爸爸步伶做幕前工作。

BOB林盛斌大女霏霏之前幾張性感照引起熱議。(IG@fayelammm)

霏霏農曆新年期間一同回家見家長,男友及其家人更到紅館支持BOB開SHOW。未料到轉眼間已經分手。霏霏大方承認已與男朋友分手,坦言主要是因為雙方「唔夾+我依家唔係好適合拍拖,not compatible, lots of stuff going on my life there is more important than dating right now. more like “focusing on my future”」被問到「見咗家長但最後分手唔會尷尬咩?」霏霏回應:「唔會嘅,我第一個帶返去啫,唔會係最後一個掛。」

BOB林盛斌大女霏霏與網民玩你問我答。(IG@fayelammm)

