BOB林盛斌大女17歲前宣布已分手　疑跟爸爸步伐做幕前？

「金牌司儀」林盛斌（Bob）， 07年與太太結婚後，育有三名女兒及一名兒子，轉眼大女林霏兒5月31日踏入17歲，一向敢言做自己活出真我，近日與網民玩你問我答時，直認與男友已經分手。



BOB林盛斌16歲大女認男友非初戀 被批暴露：必須愛護你的胸部

Bob開騷獲全家總動員支持，當時連大女男友都有邀請到場。（IG@bob_lamshingbun）

Bob有女初成長。（IG@bob_lamshingbun）

早前BOB兩父女拍拖去睇戲，霏霏獲讚愈大愈靚女，還撞樣官恩娜。（IG@bob_lamshingbun）

BOB林盛斌大女霏霏愈大愈靚女，還撞樣官恩娜。（IG@fayelammm）

BOB大女霏霏由小時候肥妹仔，愈大愈靚被指撞樣官恩娜，近日與網民玩你問我答時回應新動向，透露現時166CM高70KG重，考慮會開YOUTUBE CHANNEL，似乎有意隨爸爸步伶做幕前工作。

BOB林盛斌大女霏霏之前幾張性感照引起熱議。（IG@fayelammm）

BOB林盛斌大女霏霏之前幾張性感照引起熱議。（IG@fayelammm）

BOB林盛斌大女霏霏之前幾張性感照引起熱議。（IG@fayelammm）

霏霏農曆新年期間一同回家見家長，男友及其家人更到紅館支持BOB開SHOW。未料到轉眼間已經分手。霏霏大方承認已與男朋友分手，坦言主要是因為雙方「唔夾＋我依家唔係好適合拍拖，not compatible, lots of stuff going on my life there is more important than dating right now. more like “focusing on my future”」被問到「見咗家長但最後分手唔會尷尬咩？」霏霏回應：「唔會嘅，我第一個帶返去啫，唔會係最後一個掛。」

BOB林盛斌大女霏霏與網民玩你問我答。（IG@fayelammm）

BOB林盛斌大女霏霏與網民玩你問我答。（IG@fayelammm）

BOB林盛斌大女霏霏與網民玩你問我答。（IG@fayelammm）