前亞視小生突然入院吊鹽水面容憔悴　曾戀富婆愛得轟烈無疾而終

前亞視小生甄志強曾在亞視劇集《碧血青天楊家將》中飾演展昭，憑正氣威武的形象而深受觀眾喜愛。不過甄志強在2009年淡出幕前，轉戰商界，曾在深圳同上海搞餐飲業，後來結束生意，回流返港。近年甄志強積極經營社交平台，今日（2日）他突然上載了一段影片透露早前入院，並寫道：「危機的出現，往往沒有預警。」

甄志強曾飾演展昭。（微博@甄志強）

曾在亞視劇集《碧血青天楊家將》中飾演展昭。（影片截圖）

近年甄志強積極經營抖音，又開Live同網民互動。（影片截圖）

拍片分享對婚姻的看法。（影片截圖）

片中所見，甄志強身穿病人服，在內地醫院病房中站着望向窗外，鏡頭一轉就見到他手上插喉吊鹽水，面容憔悴，不過片尾他就透露已出院，並感謝身邊好友的支持及家人的照顧。其實甄志強幾日前曾上載一段做Gym的影片，見他十分壯健，幹勁十足，身體並無異樣，想不到會突然入院，令人擔憂。

甄志強身穿病人服，在內地醫院病房中站着望向窗外。（影片截圖）

手上插喉吊鹽水。（影片截圖）

已出院。（影片截圖）

做Gym。（影片截圖）

做Gym。（影片截圖）

幹勁十足。（影片截圖）

幹勁十足。（影片截圖）

甄志強當年出道時條件不錯，但他在1998年被爆戀上年長23年的名媛趙金卿，由於雙方背景地位懸殊，令他被外界形容為「二打六」、「軟飯王」等，不過他曾在接受訪問時直言「我拍拖有咩問題呢？」更自爆人工不低：「我喺亞視嘅人工都唔算弱，唔怕講，當年交嘅稅項都接近20萬，淨係亞視份糧都未計其他。」

當年甄志強與趙金卿的戀情轟動一時。（視覺中國）

甄志強演出過不少劇集。（微博@甄志強）

李施嬅在劇中飾演富豪曹世川（甄志強飾）的私人助理。（電視截圖）

曾演出《PTU機動部隊》。（劇照）

對於被指是「二打六」，甄志強亦甚為不滿：「嗰啲人係用錢去衡量高低，嗰陣我仲年青，覺得我哋拍拖又唔關你事，但原來唔知傷害性有幾得人驚，做到展昭都被人叫『二打六』，咁都冇辦法呢，即係何家勁都係？佢哋係咪將一啲嘢夾硬扭曲嚟講呢？我真係唔係『二打六』喎，觀眾覺得做展昭算唔算係『二打六』？如果你覺得係，可能金超群都係！」當年兩人發展姊弟戀轟動一時，但最後僅維持了兩年幾就分手收場，甄志強承認戀情因壓力太大而無疾而終：「每個人都想尋求轟轟烈烈嘅愛情，結果真係轟烈，哈哈！」

甄志強承認戀情因壓力太大而無疾而終。（影片截圖）