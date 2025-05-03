王力宏演唱會驚現舞台意外險跌落台　出事片段流出嚇呆網民掀熱議

台灣金曲歌王王力宏昨晚在於杭州舉行《最好的地方》巡迴演唱會期間，突然發生舞台事故。當晚王力宏在演唱會獻唱歌曲《天地龍鱗》時，原應配合巨型戰鼓升起的升降舞台竟提前驟降，當時正沉浸表演的王力宏走至該個位置並未有察覺，導致他一腳踏空失衡，險些跌落舞台下降處，相當驚險。現場觀眾隨即驚呼聲四起，有網民亦於社交網分享了事發時的片段，嚇呆了一眾網民，「#王力宏演唱會差點掉下舞台#」瞬即登上微博熱搜。

王力宏險跌落舞台。(微博截圖)

王力宏險跌落舞台。(微博截圖)

王力宏險跌落舞台。(微博截圖)

王力宏險跌落舞台。(微博截圖)

王力宏險跌落舞台。(微博截圖)

儘管突發狀況令現場觀眾被嚇倒了，王力宏卻展現出超強職業素養，僅短暫調整呼吸便接續完成餘下的演出，其沉穩表現以及專業態度被網民盛讚「用二十年舞台功力化解危機」。王力宏今次巡唱舞台事故亦引起了業界的關注，據專業人士分析，此次意外疑因舞台控制台多重操作失序所致，不僅自動升降裝置與燈光警示系統失靈，後台人員更被發現未即時監控設備狀態，意外發生後仍有工作人員倉促搬運未正常啟動的戰鼓，暴露嚴重調度漏洞。有關事故視頻在社交平台發酵後，引發逾3.5億次話題討論，粉絲強烈質疑製作團隊安全意識：「吊鋼琴凌空彈奏、高空鋼索漫步這些環節根本是玩命！」更有資深舞台技師指出，近年演出市場盲目追求視覺奇觀，但技術管理未能同步升級，類似杭州場的威亞卡頓問題其實在多站巡演均有發生。

王力宏事故掀起網民熱議。(微博截圖)

據悉，雖然主辦單位尚未公布正式調查報告，但王力宏團隊已低調進行安全升級，後續於福州、南京場次已確定取消部分高空特效，增設實時設備監測系統。這起意外不僅為演出行業敲響警鐘，更掀起「科技藝術與人身安全如何平衡」的業界論戰。

王力宏（FB@王力宏）

王力宏（FB@王力宏）