頂流影帝上海跑步遭瘋狂集郵竟對少女不滿　黑面被網民批變臉大師

現年69歲的周潤發 (發哥) 雖然貴為影帝兼國際影星，但他卻全無明星架子，且一向作風低調，生活相當貼地，經常出入街市和平民街坊食肆等地方，又喜愛行山跑步，一有時間就會出去跑步和行山鍛練身體，所以不少網民都曾在一些街坊小店，又或是跑步行山期間偶遇他，已先後有多位網民分享過與周潤發的合照。近日又有網民分享了於上海偶遇周潤發的合照，他竟被指態度一般甚至黑面假笑。

渣打香港馬拉松2025｜半馬：周潤發衝線。（趙子晉攝）

周潤發昨日出席《唐探1900》香港首映禮點名讚阮浩棕好演員。（葉志明攝）

周潤發驚喜現身香港電影導演會年度頒獎典禮，作為「執委會特別獎」頒獎嘉賓。（梁碧玲攝）

有網民於社交網上載了周潤發於上海獨自練跑的影片，寫道「周潤發現身上海外灘跑步，與警察路人開心合影，粉絲戴著口罩激動合影後露出的可愛表情萌翻眾人！」從片中可見，周潤發一貫全黑打扮在外灘練跑，有不少粉絲見到發哥即上前圍住他想跟他集郵。周潤發亦表現親民，停低與粉絲selfie合照。 其中一位穿着白色上衣戴白色口罩的少女，與發哥自拍時，發哥竟望住她流露出一面不悅，疑似不滿少女仍戴着口罩，待少女意識到發哥意思並拉低口罩後，發哥才回復笑容跟她自拍。

有網民就指發哥當日心情可能不佳，雖然他合照時微笑，但拍完後便立即變臉收回笑容，甚至有網民直接指發哥「假笑」、「黑面」、「變臉大師」。不過也有很多網民力撐發哥，讚他在私人時間被打擾仍願意合照，很友善親民。

周潤發在上海跑步被偶遇。(小紅書)

周潤發在上海跑步被偶遇。(小紅書)

周潤發在上海跑步被偶遇。(小紅書)

周潤發在上海跑步被偶遇。(小紅書)