何超盈公開多謝無綫綠葉王令她失而復得　稱對方是恩人讚非常專業

一連四場的「謝霆鋒進化演唱會」於周日 (27日) 在啟德體育園主場館圓滿落幕，尾場演出不僅為歌迷帶來視聽震撼，亦充滿驚喜與感動。謝霆鋒今次的演唱會可說是相當之成功，全場爆滿，且他的大批娛樂圈好友亦紛紛到場支持力撐，不少名人都有到場欣賞他的演出，已故賭王何鴻燊四房千金何超盈，以及她的好姊妹林心兒都有結伴去睇騷。

謝霆鋒剛剛開完演唱會，連日來他都是社交平台熱話。（資料圖片）

何超盈瘦到臉頰凹陷令人擔心。（視覺中國）

何超盈在欣賞謝霆鋒演唱會期間還發生了一段小插曲，她昨晚於IG出post表示：「好感激 我兩個恩人！幫我搵 返部電話 非常專業 我覺得係五萬人嘅場地 仲要完咗場之後 執返一部iPhone機會真係好低，真係實在太犀利啦今次去擔任呢一個演唱會嘅保安！以後希望可以多啲見到你同埋有合作的機會 ！多謝你哋呀 #謝霆鋒#啟德演唱會」。原來何超盈在看演唱會時遺失了電話，幸好在完場時被保安幫她尋回，而她要多謝的保安，其中一位就是無綫綠葉王，現年49歲的藝人楊證樺。

何超盈出post多謝楊證樺。(ig圖片)

何超盈出post多謝楊證樺。(ig圖片)

何超盈出post多謝楊證樺。(ig圖片)

何超盈出post多謝楊證樺。(ig圖片)

何超盈出post多謝楊證樺。(ig圖片)

楊證樺是TVB近年出鏡率最多的綠葉之一，去年於《隱形戰隊》、《破毒強人》、《新聞女王》出鏡，去年的《異空感應》中演妥瑞氏症病患深入民心，今年直至4月為止則有《痞子無間道》、《奪命提示》。楊證樺飾演紀律部隊形象入屋，現實中他亦投資了安全管理公司，榮升保安公司老闆，早前現身在香港啟德體育園舉辦的國際七人欖球賽監場，氣勢十足！楊證樺今次為謝霆鋒演唱會門擔任保安，不時被在場粉絲要求合照。而謝霆鋒演唱會尾場結束後，楊證樺晒出演場會的場地照，表示「任務完成」，之後他再晒出一張舊照，原來他與霆鋒合作過劇集《撻出愛火花》，二人相識逾20年。

楊證樺為知名的TVB綠葉，同時也是安保公司Clement Shield的負責人之一。