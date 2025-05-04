視帝私下尊稱太太做博士　現為香港大學名譽助理教授又出書超猛料

56歲視帝馬德鐘（馬神）憑藉身形魁梧及外表帥氣的形象吸引了不少粉絲，近年他積極經營YouTube，密密拍片分享健康生活，備受關注。日前，他就邀請青梅竹馬的太太張筱蘭（Marjorie）探討什麼才是真正的健康，當中他更尊稱太太為「張筱蘭博士」，「張筱蘭博士」更在片中分享自己的研究成果，非常厲害！

又叻又靚！（截圖）

兩公婆超逆齡！（截圖）

馬德鐘與太太張筱蘭18歲相戀，25歲結束愛情長跑結婚，至今有32年，擁有一子馬在驤。剛入行的馬德鐘都捱過窮，試過無名無利兼拖欠卡數，當上男主角後仍要借錢食飯，張筱蘭始終不離不棄，陪伴走過低潮和喪母之痛，有情有義！雖然2011年馬德鐘曾捲入桃色醜聞，張筱蘭一度提出離婚，後來選擇原諒丈夫，捱過婚變的二人感情更穩固。

馬德鐘太太張筱蘭舉行新書《健康長壽：香港實證研究》發佈會，獲老公現身撐場。（陳順禎攝）

馬德鐘與太太張筱蘭已結婚32年。（微博圖片）

張筱蘭貼出當年身穿婚紗禮服合照向馬德鐘示愛。（IG：@marjoriekarencheung）

張筱蘭絕對是大美人一名。（IG/@joema_tak_chung）

張筱蘭同樣厲害，她九十年代曾為名模。2003年香港科技大學哲學博士畢業後，曾在意大利、瑞士及法國做博士，現為香港大學名譽助理教授 Dr Karen Cheung。張筱蘭博士是香港大學秀圃老年研究中心的名譽研究員及社會工作及社會行政學系的名譽助理教授，她致力透過老年學及人口研究以改善長者的生活質素及長者服務。

張筱蘭絕對是學霸一名。（資料圖片）