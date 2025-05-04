35歲視后竟自爆一特殊癖惹網民熱議 出門必定大量攜帶呢樣嘢？

現年35歲的龔嘉欣入行16年终憑《企業強人》首奪TVB「最佳女主角」，晉身視后行列後身家暴升，工作排得密密麻麻，吸金力驚人。忙於工作之餘，龔嘉欣亦積極更新身家平台，昨日（3日）她在小紅書分享了一段翻包片段，曝光了龔嘉欣一特殊癖好，引起網民熱議。

龔嘉欣入行16年终憑《企業強人》首奪TVB「最佳女主角」。（IG圖片）

龔嘉欣入行16年终憑《企業強人》首奪TVB「最佳女主角」。（IG圖片）

龔嘉欣在小紅書分享了新片，並留言表示：「這是一期翻包Vlog 女藝人的包包里都有什麽呢？等我偷偷告訴你」。片段中龔嘉欣被突擊手袋內有甚麼東物件，因工作關係而帶了大袋的龔嘉欣逐一介紹。吸引力驚人的龔嘉欣袋潤手霜、小型藥袋和筆，化妝袋都只用簡約款式，並沒有太多名牌用品。

龔嘉欣在小紅書分享了翻包片段。（小紅書）

有網民留意到龔嘉欣的化妝袋用到很舊，更大讚她慳家。（小紅書）

龔嘉欣銀紙亂攝一通。（小紅書）

不過原來龔嘉欣有一特殊癖好，她搞笑說：「如果有睇我直播，我係非常鍾意買紙巾，仲有乾嘅洗臉巾，我會將佢整濕，化妝之前再抹臉。」更拿出多包紙巾、消毒濕紙巾、還有一大包抽取式紙巾：「我真係好鍾意紙巾。」有大批網民看到片段後都留言表示：「你鐘意紙巾 我鐘意你」、「鍾意紙巾有需要帶家用個包出去咩」、「好搞笑」、「這麼多紙巾！」、「其實女人的包包多幾包紙巾也好，去廁所甚麼的都可以用」。另外，有網民留意到龔嘉欣的化妝袋用到很舊，更大讚她慳家。

龔嘉欣自爆一特殊癖好。（小紅書）