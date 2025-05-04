「晶女郎」轉行做保險2年搵到真愛　曬巨肚相留言：1+1=3

初出道有「翻版唐詩詠」之稱的曹思詩早前在社交平台曬4卡巨鑽疑似閃婚，今日（4日）終於有好消息公布，分享多張與另一半的甜蜜照，並寫道：「1+1=❤️❤️❤️」，暗示已懷孕；昨日（3日）更在IG Story上載大肚相，雙喜臨門恭喜！

曹思詩初出道被指貌似唐詩詠。（ig@choccccc）

近年曹思詩樣貌有變。（ig@choccccc）

曹思詩是𡃁模出身，曾推出火辣寫真集，身材一向fit爆，但昨日突然在IG Story上載自己企上磅的相片，由上而下影過去，見到掀起衣裳後的大肚子，體重達112.8磅，她留言：「Very scary Heaviest in my life.（好驚 人生中最重一次）」。

曹思詩上磅曬巨肚，但未有透露孕期。（ig@choccccc）

曹思詩今日再一口氣分享多張相片，見她生活無憂，去旅行、打高爾夫球，坐飛機乘搭商務客位，幾乎去到邊都跟另一半在一起，但卻好保護對方，只有兩人手勾指的影子相，及十字緊扣曬水滴巨鑽的相片。她透露「1+1=❤️❤️❤️」 後即收到很多朋友祝福，有網民直接問：「Why is there 3 hearts. You preggo?! 😱❤️」。

曹思詩曬水滴型巨鑽，好閃。（ig@choccccc）

與另一半手勾手行街。（ig@choccccc）

十字緊扣曬巨鑽。（ig@choccccc）

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現年33歲的曹思詩，曾改名曹卓榣推出個人寫真集，2009年在香港動漫節「ACG IMAGE GIRL大賽」取得冠軍後，做過亞視合約女藝員，之後投考TVB藝員訓練班。曹思詩是初代的「山系女神」，與李佳芯、蔡思貝、陳嘉寶、王敏奕等合作主持《Go! Yama Girl》、《山系女行Yama Girl》系列，可惜無以為繼，效力TVB 6年，一直都是演閒角，如宮女、食客等，在《收規華》、《刀下留人》、《公公出宮》、《性在有情》、《木棘証人》等劇集均飾演妓女角色，可說是「TVB御用妓女」。

做Yama Girl時期嘅曹思詩，好pure呀！（ig@choccccc）

曹思詩曾經同陳嘉寶一齊行山。（ig@choccccc）

曹思詩初出道有「翻版唐詩詠」之稱。（ig@choccccc）

曹思詩身材出眾。（TVB截圖）

曹思詩在《潮流教主》中跟羅子溢（前名：羅仲謙）車震又激吻。（TVB截圖）

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離巢TVB後，曹思詩加入王晶公司做「晶女郎」，可惜發展亦不大。前年索性轉行做保險從業員，即使不被看好仍鼓勵自己：「10個有9個都唔睇好，講左一堆負面嘅說話，好彩我堅持自己嘅信念，只係短短5個月時間，我終於可以同睇死我嘅人講聲，多謝你哋！你哋係我嘅推動力，越話我唔得嘅人，我就越要得🙌🏼」。

曹思詩轉行做保險經紀，收起性感，十足女強人。（ig@choccccc）

曹思詩近年轉行做保險。（ig@choccccc）

初入行好清純。（ig@choccccc）

被封「翻版唐詩詠」。（ig@choccccc）

曹思詩身材惹火，曾推出過半裸寫真集。（ig@choccccc）