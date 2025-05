「晶女郎」轉行做保險2年搵到真愛　曬巨肚相留言：1+1=3

初出道有「翻版唐詩詠」之稱的曹思詩早前在社交平台曬4卡巨鑽疑似閃婚,今日(4日)終於有好消息公布,分享多張與另一半的甜蜜照,並寫道:「1+1=❤️❤️❤️」,暗示已懷孕;昨日(3日)更在IG Story上載大肚相,雙喜臨門恭喜!

曹思詩初出道被指貌似唐詩詠。(ig@choccccc)

近年曹思詩樣貌有變。(ig@choccccc)

曹思詩是𡃁模出身,曾推出火辣寫真集,身材一向fit爆,但昨日突然在IG Story上載自己企上磅的相片,由上而下影過去,見到掀起衣裳後的大肚子,體重達112.8磅,她留言:「Very scary Heaviest in my life.(好驚 人生中最重一次)」。

曹思詩上磅曬巨肚,但未有透露孕期。(ig@choccccc)

曹思詩今日再一口氣分享多張相片,見她生活無憂,去旅行、打高爾夫球,坐飛機乘搭商務客位,幾乎去到邊都跟另一半在一起,但卻好保護對方,只有兩人手勾指的影子相,及十字緊扣曬水滴巨鑽的相片。她透露「1+1=❤️❤️❤️」 後即收到很多朋友祝福,有網民直接問:「Why is there 3 hearts. You preggo?! 😱❤️」。

曹思詩曬水滴型巨鑽,好閃。(ig@choccccc)

與另一半手勾手行街。(ig@choccccc)

十字緊扣曬巨鑽。(ig@choccccc)

點擊睇更多曹思詩無憂生活:

+ 10

現年33歲的曹思詩,曾改名曹卓榣推出個人寫真集,2009年在香港動漫節「ACG IMAGE GIRL大賽」取得冠軍後,做過亞視合約女藝員,之後投考TVB藝員訓練班。曹思詩是初代的「山系女神」,與李佳芯、蔡思貝、陳嘉寶、王敏奕等合作主持《Go! Yama Girl》、《山系女行Yama Girl》系列,可惜無以為繼,效力TVB 6年,一直都是演閒角,如宮女、食客等,在《收規華》、《刀下留人》、《公公出宮》、《性在有情》、《木棘証人》等劇集均飾演妓女角色,可說是「TVB御用妓女」。

做Yama Girl時期嘅曹思詩,好pure呀!(ig@choccccc)

曹思詩曾經同陳嘉寶一齊行山。(ig@choccccc)

曹思詩初出道有「翻版唐詩詠」之稱。(ig@choccccc)

曹思詩身材出眾。(TVB截圖)

曹思詩在《潮流教主》中跟羅子溢(前名:羅仲謙)車震又激吻。(TVB截圖)

+ 1

離巢TVB後,曹思詩加入王晶公司做「晶女郎」,可惜發展亦不大。前年索性轉行做保險從業員,即使不被看好仍鼓勵自己:「10個有9個都唔睇好,講左一堆負面嘅說話,好彩我堅持自己嘅信念,只係短短5個月時間,我終於可以同睇死我嘅人講聲,多謝你哋!你哋係我嘅推動力,越話我唔得嘅人,我就越要得🙌🏼」。

曹思詩轉行做保險經紀,收起性感,十足女強人。(ig@choccccc)

曹思詩近年轉行做保險。(ig@choccccc)

初入行好清純。(ig@choccccc)

被封「翻版唐詩詠」。(ig@choccccc)

曹思詩身材惹火,曾推出過半裸寫真集。(ig@choccccc)