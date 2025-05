2005年華姐亞軍,現年43歲的女神陳法拉與第二任丈夫Emmanuel Straschnov於2019年在法國結婚,法拉於2021年情人節在IG宣布囡囡小米妮出世,去年3月中再宣布細仔出世,組成了四口之家,一家人生活幸福美滿。成為人妻人母的法拉仍努力發展她的演藝事業,在荷李活闖出了成績,且愈戰愈勇,工作不斷,她的狀態也keep得非常之好。她亦不時會於IG跟大家分享她的生活點滴,更新近況。

陳法拉keep得好好。(ig圖片)

陳法拉keep得好好。(ig圖片)

陳法拉飲湯減肥。(ig圖片)

昨日陳法拉於她的IG story分享了一幅估計是她囡囡所畫的畫,上面用英文寫着:「my mom is happiest when nobody is around her ( 我媽媽身邊沒人的時候她最開心)」,說出了陳法拉原來好享受獨處的時光,自己一個人的時候感到最開心。而陳法拉就在上面寫了「have a good weekend (有一個美好的周末) 」加一個笑到喊的emoji,並沒有否認畫中所說的字句,證明這是她的真實想法。

陳法拉貼出疑似是她女兒畫的畫。(ig圖片)

陳法拉女兒。(ig圖片)

陳法拉女兒。(ig圖片)