唐詩詠44歲生日麵包店火速擴張開分店　黃翠如產後首蒲頭慶生

離巢TVB後唐詩詠愈活愈精彩，網台做節目主持，挑戰演舞台劇，麵包店更開業不足一年即火速擴張進軍中環開分店。5月3日是唐詩詠44歲生日，她分享多張慶生照，好姐妹更為她產後首度蒲頭。



唐詩詠曾於2017年憑劇集《不懂撒嬌的女人》奪得視后寶座。（資料圖片）

唐詩詠幾近日日在舖頭落手落腳工作。（IG：@natalietong53）

唐詩詠逆市開麵包店，成功突圍！（梁碧玲攝）l

唐詩詠素顏現身她的麵包店。(小紅書)

唐詩詠選擇在生日當天行山兼遊大佛及食素，她寫道：「正日，行山，遊大佛，食素，沒有比這個更好的節目了，感謝大家提前跟我吃飯比起美味的食物，我更喜歡跟大家相處的時間一起說說笑笑#現在喜歡吃朱古力蛋糕#謝謝你們的花#謝謝你們為我準備的一切。」

唐詩詠44歲生日。(IG：@natalietong53)

唐詩詠44歲生日。(IG：@natalietong53)

唐詩詠44歲生日。(IG：@natalietong53)

唐詩詠44歲生日。(IG：@natalietong53)

唐詩詠44歲生日。(IG：@natalietong53)

從相片中可見，唐詩詠先後收到多個生日蛋糕，她以大佛為背景，手持朱古力味蛋糕笑得一面滿足。收到大束鮮花，剛生完bb的黃翠如都蒲頭攬實合照，而鐵馬家族的林子善夫妻都有為她預祝生日。

唐詩詠相識滿天下，大批好友輪住為她慶祝生日。(IG：@natalietong53)

唐詩詠相識滿天下，大批好友輪住為她慶祝生日。(IG：@natalietong53)

唐詩詠相識滿天下，大批好友輪住為她慶祝生日。(IG：@natalietong53)

唐詩詠相識滿天下，大批好友輪住為她慶祝生日。(IG：@natalietong53)

唐詩詠相識滿天下，大批好友輪住為她慶祝生日。(IG：@natalietong53)