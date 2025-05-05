最佳女配角半年內經歷愛貓一死一患癌　醫生建議安樂死：我做不到

現年40歲的傅嘉莉（Kelly）在今年的TVB萬千星輝頒獎禮中憑《反黑英雄》奪得「最佳女配角」，是她入行以來首個獎座。傅嘉莉一向愛貓，本來養有兩隻貓貓，陪伴她16年的愛貓「妹妹」GeBe在半年前離世，剩下另一隻22歲的「哥哥」BeBe，昨日（4日）她發長文透露BeBe亦確診患癌，目前已經擴散至肺部及肝臟，更出現副作用包括暈倒失禁、嘔吐、貧血、消瘦等。傅嘉莉心碎地表示：「我也呼吸不到了，眼淚不停地流，心好像被大石壓着。」

傅嘉莉在今年的TVB萬千星輝頒獎禮中憑《反黑英雄》奪得「最佳女配角」。（ig@kelly.fuu）

陪伴傅嘉莉16年嘅愛貓「妹妹」GeBe半年前離世。（ig@kelly.fuu）

陪伴傅嘉莉16年嘅愛貓「妹妹」GeBe半年前離世。（ig@kelly.fuu）

傅嘉莉爆喊極傷心。（ig@kelly.fuu）

傅嘉莉本來養咗兩隻貓，半年內一死一患癌。（ig@kelly.fuu）

傅嘉莉分享了她和BeBe的合照及檢查相，公開貓貓最新病情：「BeBe出現劇烈嘔吐，引致昏到繼而發胰臟炎，兩次入院過程中不停用抽血檢查，排除各種疾病，除了做基本的血檢，也做過甲狀腺的血檢，電解質的血檢，心臟的超聲波，胰臟炎好了，但他體重一直驟降，繼續經常嘔吐，只是單純覺得年紀大了可能吸收不太好導致。」

至近兩個月，BeBe眼睛開始出現問題：「最近兩個月眼睛開始出現問題，起初以為是眼膜炎，原來是因為自己抓傷引致的眼膜潰瘍，後來猜測他口腔的不適讓他有抓眼的這個動作，看了數次醫生，眼睛好了，但是還是找不出引致他口腔不適的原因，因他只剩下一隻牙，怕還有一些牙腳殘留在牙肉裏，他每天進食非常不適，只有進食才有抓臉這動作，所以我心內是鐵定是口腔的問題，醫生和我也不建議太進取的檢驗，怕麻醉和鎮靜劑他也受不了，我們只能用保守的醫治方法，每次進食手餵他，把罐頭絞碎到更棉滑一些。」

Kelly與22歲的「哥哥」BeBe相擁合照。（ig@kelly.fuu）

22歲嘅「哥哥」BeBe證實患癌。（ig@kelly.fuu）

已經好瘦。（ig@kelly.fuu）

BeBe口腔問題尚未解決，牠的身體狀況已愈來愈差。傅嘉莉發現原來牠患癌症：「這星期開始後腿無力，走路時有點拖腳而行，他的體重也一直驟降，我還是要決心找出原因。來到今天，除了基本血檢，做完X光和超聲波，謎底終於揭曉了。我的BeBe確疹（診）患上癌症，脾臟有很大的腫瘤，並且已經擴散去肺同肝臟，原來嘔吐，貧血，慢性腎病，消瘦，抓面，全都是腫瘤引致的..」

傅嘉莉早前因為「妹妹」GeBe的離世已好傷心，BeBe的身體接連出現問題，令她情緒崩潰難以接受：「突如其來的消息，一時間我完全消化不來，不是口腔問題嗎？為什麼會變成癌症…一直都做很多檢查，為什麼還是不知道，為什麼不停地抓面的動作，會跟脾臟腫瘤有相關…完全猜不到。我也呼吸不到了，眼淚不停地流，心好像被大石壓着。」

傅嘉莉指醫生表示BeBe的癌細胞已經擴散，直說這歲數也不能夠用什麼激進治療，最好的治療就只有多多陪着牠，到牠太難受嘅時刻，便要準備選擇安樂死。傅嘉莉寫道：「我做不到，我和BeBe的感情，我和他的緣份，我可以說他是我的身體一部份，我不能夠沒有他…我….」一字一句都令人很痛心，不少圈中人林熹瞳、莊鍶敏、姚子羚等留言鼓勵，希望她努力挺住。

Kelly一向愛貓，話好唔捨得。（ig@kelly.fuu）

Kelly係愛貓之人。（ig@kelly.fuu）

Kelly係愛貓之人。（ig@kelly.fuu）

Kelly係愛貓之人。（ig@kelly.fuu）