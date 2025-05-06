刑警的日子劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員角色簡介

《刑警的日子》陸劇又名(Into The Heat/一個刑警的日子)，改編自一個刑警的日子。有某小丫作為編劇，高群書、肖一凡為執導，由歐豪、張佳甯、何冰、王佳佳領銜主演的一套以犯罪劇情為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，以及追劇日曆。

《刑警的日子》電視劇情大綱

為了懲治罪惡、實現員警夢想，年輕熱血的劉子明進入了市公安局的一個刑偵支隊服務。但他很快發現，預想中的刺激被瑣碎枯燥的排查工作取代，讓他感到厭煩。在師父的引導下，他慢慢調整了心態，開始積極參與到團隊的辦案行動中。透過實地偵查的磨練，劉子明變得日益沉穩，累積了豐富經驗，最終晉升為能擔重任的刑偵隊長，並開始帶領手下的徒弟們偵破各式案件。經歷了無數大案、要案、奇案、怪案的洗禮，劉子明對人性中的光明與黑暗面有了更為深刻的理解，徹底成長為一位傑出的刑偵隊長。恩師的傾囊相授、與戰友們出生入死建立的深厚情誼，以及個人家庭婚姻的波折，這些都使他真正認識到刑警這份職業所背負的沉重使命。

《刑警的日子》播出時間｜最新追劇日曆

《刑警的日子》電視劇幾時播?《刑警的日子》一共有24集，由CCTV-8、騰訊視頻播放，會員由5月5日起CCTV-8，每晚19點30分播出。騰訊視頻 全網獨播，會員每日19點30分更新2集，首更3集。SVIP搶先看1集。

刑警的日子官微@Weibo

《刑警的日子》演員

歐豪 飾 劉子明

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張佳甯 飾 方婷婷

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何冰 飾 魏哥

刑警的日子官微@Weibo

王佳佳 飾 劉子晴