專訪｜黃博憑愛點燃　得老公支持：好想去發一場夢｜中年好聲音3

黃博因參加《中年好聲音3》而走入大眾視野。與追逐成名或證明自我的參賽者不同，她的動機簡單而真摯：「覺得TVB嘅音響好正，好想去感受吓試吓，好想去發一場夢。唔入圍，咪當發咗場夢囉。」這份對音樂的純粹熱愛，貫穿了她從迪士尼配唱到電視台記者，再到遇上生命的另一半，直到今天站在《中年好聲音3》七強的舞台上。



黃博因參加《中年好聲音3》而走入大眾視野。（截圖）

黃博因為歌聲出眾而被封為「大魔王」。（葉志明 攝）

唱歌＝滿足

黃博曾經為迪士尼動畫做配唱，也曾在電視台擔任專題記者，早年曾參加中國內地節目《快樂女聲》，後因在機緣巧合之下，到香港定居工作。近年因「微小的願望」而參加《中年好聲音3》。黃博：「唱歌係我好大嘅愛好，好像行山咁樣，如果唔唱歌就會同朋友去行山。內心有一個渴望喺度，唱歌就滿足到。」她形容唱歌為自已的心靈出口，早已融入她的天性。

黃博的追夢之路並不是一帆風順。（葉志明 攝）

差一步做了鋼琴家

黃博的音樂之路始於童年，父母熱衷音樂，安排她學習鋼琴。但對於她本人而言，唱歌更能滿足心裡的渴望。雖然偏離了父母的期待，但他們最終接受了她的選擇。「細個嗰時，佢哋想培養我彈琴嘅，又想送我去跳舞嘅。彈琴跳舞都鍾意嘅，但係自己都係覺得鍾意多啲唱歌。」她笑言，儘管父母期盼她成為鋼琴家，但唱歌才是她的依歸。

她表示，小時候版安排會學習彈古典樂，但到最後她還是抵抗了心裡那份追求唱歌的心，到後來她就會偷偷地學流行曲，自彈自唱，笑言自己還是脫離了「控制」。父母知道後有沒有傷心？她回答：「佢哋會問點解放棄鋼琴，但係我真係好鍾意唱歌。」不過，後來因為學業原因，而暫時放下了學鋼琴。

黃博：「覺得TVB嘅音響好正，好想去感受吓試吓，好想去發一場夢。唔入圍，咪當發咗場夢囉。」（葉志明 攝）

參加《中3》：好想去發一場夢

黃博坦言，年輕時的挫折讓她對自己有些懷疑。或許因為內心的忐忑，她表示自己從來都沒考慮過做歌星這一回事。問到參加《中年好聲音3》的原因，她就回答：「覺得TVB嘅音響好正，好想去感受吓試吓，好想去發一場夢。唔入圍，咪當發咗場夢囉。」對黃博來說，追夢的意義不在於成敗，而在於勇敢邁出第一步。

黃博參加過內地音樂節目，被狠狠地打擊。（葉志明 攝）

我參加過㗎！不過⋯⋯

黃博的目標很純粹，只為唱歌而來。「後生我都參加過比賽，不過成績唔係好好，所以之後都腳踏實地去做嘢。」她提及，當年參加了內地綜藝節目的《快樂女聲》，雖被評為唱歌很不錯，但另一方面卻被認為外形、造型等不合乎要求而被篩走。「我記得評審曾經講過，黃博唱得幾好，出碟都OK，但係其他方面需要更加努力，外型呀嗰啲。嗰時係有少少打擊㗎。（有冇喊？）梗係有，咁樣俾人當面（批評）。當時好難過㗎，我同其他人講，我唔唱啦，放棄啦。」雖自知未必能成說夢想，但當被權威批評，對她來說就如「判了死刑」一樣。她坦言，那一刻的她選擇向現實低頭，直到多年後的《中年好聲音3》，才重新點燃。

黃博參加過內地音樂節目。（網上圖片）

黃博參加過內地音樂節目。（網上圖片）

被打擊判「死刑」

後來她選擇向現實低頭，「正正經經咁搵份工做」。加入了一個電視台做專題節目的撰稿寫手、記者。直到遇見生命中最重要的依靠。「佢知我鍾意唱歌，但係唔知我唱得咁叻。」

被打擊過後，黃博選擇「正正經經咁搵份工做」。（葉志明 攝）

遇上他

她續說：「我同佢係做嘢識，傾開就慢慢開始，由朋友變得熟悉。（對佢印象？）第一印象？我好開心可以同佢傾到好多香港嘅文化，人品唔錯。（佢對你印象？）我覺得，佢認為我比較單純善良。」認識之後，兩人的心慢慢走在一起，沒多久就開始拍拖，一年左右，剛好遇上疫情就結婚了。

到香港生活工作，黃博遇上了另一半。

黃博表示，拍拖了一年左右就遇上疫情。（葉志明 攝）

疫情大廈圍封「發現」真愛

疫情讓世界充滿不確定，卻讓黃博與另一半找到彼此的依靠。她說：「喺屋企兩個人嘅環境之下，作出呢個決定。佢唔係嗰啲好多花款嘅人，（嗰日）好簡單。我記得當時係疫情，大廈強檢圍封，要喺個大廈共渡14日。圍封嗰14日入面，我哋發覺我哋可以共患難，有咩事都可以渡過，所以就決定結婚。我仲記得就算我哋簽字嗰日，我哋都係帶住N95。嗰時有限聚令，只可以帶10到15位親友過嚟，就一齊戴住N95，戶外影相嘅時候都係戴住N95。」這份簡單的幸福不僅是屬於他們的愛情，更成為她重拾音樂夢的動力。老公的支持更讓她相信，無論過去的挫折如何，將來的路會如何，她都能勇敢追夢。或好或差，他都會家中等候自己。

但又因為疫情，黃博和當時的男朋友就覺得搵到生命中的彼此。（《中年好聲音3》截圖）

之後仲結埋婚。（《中年好聲音3》截圖）

疫情的挑戰讓黃博更珍惜眼前的幸福，也讓她在丈夫的支持下，勇敢站上《中年好聲音3》的舞台。「覺得TVB嘅音響好正，好想去發一場夢。」這場夢，不僅是她對音樂的致敬，更是對自己的肯定。她笑言：「即使不入圍，我也唱出了心底的快樂。」對黃博來說，追夢的意義不在於成敗，而在於勇敢邁出每一步。