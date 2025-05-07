謝婷婷同閨密開Baby shower戴戒指疑已婚 第二胎陀仔湊成好字？
撰文：董欣琪
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現年42歲的謝婷婷（Jennifer）自2019年突然宣布誕下女兒Sara後就淡出幕前，長居加拿大專心照顧愛女，但就對Sara生父的身份封口不提。今年情人節謝婷婷高調認愛，公開多張與靚仔外籍男友Mathew的甜蜜合照，據知Mathew現時是一間大型家具零售連鎖店的北美區域零售總監，兩人郎才女貌，非常合襯！早前謝婷婷在IG驚喜宣布懷第二胎的喜訊，日前更獲好友舉行Baby Shower派對！
謝霆鋒上月在香港舉行一連四場演唱會，但妹妹謝婷婷未有返港支持，原來是因為她要留在加拿大養胎，早前她分享懷孕喜訊，並曬出手持超聲波照與男友的合照，以及做產檢的照片，獲不少圈中好友及網民送上祝福。日前謝婷婷的好友為她舉行Baby Shower派對，相中所見，身穿連身裙的謝婷婷挺着巨肚，但手腳依然纖幼，狀態Fit爆，無名指還戴了戒指，因而惹來外界猜測她已婚！
謝婷婷相識35年的好友除了在豪宅大搞Baby Shower派對之外，又準備了大量BB用品，包括BB車、奶樽、衫等等，相當貼心！謝婷婷同Mathew在影大合照時坐正中間，Mathew一手攬住謝婷婷，一手拖住對方，兩人非常恩愛！其實謝婷婷日前公布懷孕喜訊時，亦有曬出兩張蛋糕照，可見切開網球造型蛋糕後露出天藍色夾心，相信她今胎是佗仔！