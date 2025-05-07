親愛的仇敵劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《親愛的仇敵》陸劇又名(Dear Enemy)，改編自同名小説。有柏邦妮作為編劇，黃天仁為執導，由高葉、陳妍希、袁弘、萬鵬、蘆芳生、盧東旭領銜主演的一套以現代劇情為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《親愛的仇敵》電視劇情大綱

曾經站在同一個起跑點上、實力相當的閨蜜羅曼（高葉 飾）和陳凱西（陳妍希 飾），在畢業多年後再度相遇，彼此的生活境況卻已天差地別。小有名氣的編劇羅曼並不滿足於事業上的成就，希望透過婚姻來提升自己的社會階層，以期能再次與陳凱西比肩。而身處豪門卻婚姻觸礁的陳凱西，面對羅曼的挖苦雖有反擊，但對她而言，挽救瀕臨危機的愛情與婚姻成了她更為緊迫的任務。就在這兩位昔日好友之間暗自較勁、關係暗流湧動之際，年輕貌美的鐘傾城（萬鵬 飾）登場，成為了她們這場較量中至關重要的角色。

《親愛的仇敵》播出時間｜最新追劇日曆

《親愛的仇敵》電視劇幾時播?《親愛的仇敵》一共有24集，由騰訊視頻全網獨播，會員每日18點更新2集 首更3集，SVIP搶先看1集。

親愛的仇敵官微@Weibo

《親愛的仇敵》演員人物關係圖

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《親愛的仇敵》演員

高葉 飾 羅曼

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陳妍希 飾 陳凱西

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萬鵬 飾 鐘傾城

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袁弘 飾 周慕孫