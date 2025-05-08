56歲邱淑貞孖兩女兒同遊西安似姊妹　沈日愈大愈靚不輸家姐沈月

90年代性感女神邱淑貞在1999年與I.T集團創辦人沈嘉偉結婚後就息影，兩人育有3個女兒，分別為沈月、沈日及沈晨，當中大女沈月（Ayla）樣貌甜美，似足媽媽，被譽為「最美星二代」，更深受各大品牌歡迎，成為時尚界寵兒。而二女沈日及三女沈晨就較少曝光，十分低調，近日邱淑貞同大女及二女一起去西安旅遊，沈月在IG分享了多張旅行靚相，當中更有三母女的合照！

邱淑貞與老公沈嘉偉育有3個女兒，分別為沈月、沈日及沈晨。（微博@劉嘉玲）

沈月（Ayla）盡得媽媽邱淑貞真傳。（影片截圖）

一家三口激罕同框。（IG@yuetyuetxx）

似足媽咪！（IG@yuetyuetxx）

被譽為「最美星二代」。（IG@yuetyuetxx）

深受各大品牌歡迎。（IG@yuetyuetxx）

時尚界寵兒。（IG@yuetyuetxx）

長腿！（IG@yuetyuetxx）

沈月寫道：「Xi'an family trip❤️」，相中所見，她們去了不少旅遊景點，包括參觀兵馬俑、華清宮等等，三母女又在西安鐘樓前合照，雖然邱淑貞戴着口罩，但打扮年輕的她同兩個女兒似足姊妹！而在另一相中，沈月同邱淑貞手拖手於街頭漫步，更加上「我」以及「媽媽」的標籤，十分溫馨。

三母女在西安鐘樓前打卡合照。（IG@yuetyuetxx）

西安旅遊。（IG@yuetyuetxx）

兩母女手拖手。（IG@yuetyuetxx）

參觀兵馬俑。（IG@yuetyuetxx）

兩姊妹頭貼頭合照，同樣顏值極高！（IG@yuetyuetxx）

有「最美星二代」之稱的沈月，無論樣貌還是身材都盡得媽媽真傳，而沈日亦愈大愈靚女，現年20歲的她搣甩Baby fat，下巴尖尖、樣貌標緻，兩姊妹頭貼頭合照，同樣顏值極高！沈日同家姐沈月同樣樣貌甜美，沈月斯斯文文，而沈日就青春活潑，還熱愛追求速度，愛玩賽車，不時都會去賽道練習。去年沈日曾去到英國的Silverstone Circuit（銀石賽道） 玩，她坐上麥拿侖超跑駕駛座，準備出車前，還露出興奮及期待的眼神。其實邱淑貞曾與張敏、鍾麗緹、李嘉欣、王祖賢、 劉嘉玲、梅艷芳等參加成龍盃慈善賽車，更連續兩屆得到冠軍，是娛樂圈的女車神，看來沈日跟媽媽一樣是賽車好手！

邱淑貞與女兒沈月及沈日。（IG圖片）

去年沈日同父母一起出席上山詩鈉60歲生日會。（IG@annaboop）

2022年沈日都有跟邱淑貞沈嘉偉出席上山詩鈉生日會。（IG@annaboop）

沈日身穿浴袍。（影片截圖）

沈日身穿浴袍。（影片截圖）

沈日換上性感低胸吊帶裙。（影片截圖）

沈日換上性感低胸吊帶裙。（影片截圖）

沈日靚樣不輸家姐沈月。（影片截圖）

沈日身材也相當出眾。（影片截圖）

沈日愈大愈靚女，充滿少女味！（IG圖片）

沈日玩賽車。（影片截圖）